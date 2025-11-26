scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 26 November 2025: कन्या राशि वाले स्वास्थ्य का रखें खास ख्याल, वैवाहिक जीवन में मच सकती है उथल-पुथल

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 26 November 2025: काफी समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है. बार बार बुखार आने के कारण शारीरिक कमजोरी हो सकती हैं. बेटी के विवाह के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव ढूंढ सकते हैं.

कन्या (Virgo):- 
Cards:- The Devil

कार्य क्षेत्र में आपके खिलाफ अफवाहें उड़ सकती हैं. पैसों के हेर फेर को लेकर आपके खिलाफ उच्च अधिकारियों द्वारा निर्णय लिया जा सकता हैं. किसी अन्य विभाग में स्थानांतरित करने की सूचना प्राप्त हो सकती है. कुछ समय से आप अपने परिवार के साथ अपने बिगड़े हुए रिश्तों को लेकर चिंतित हैं. किसी नए व्यक्ति ने आपके लिए मुसीबतें बढ़ा दी है. जीवनसाथी के किसी अन्य के साथ बढ़ते प्रेम संबंध के चलते वैवाहिक जीवन उथल पुथल भरा हो सकता हैं. न चाहते हुए कार्यों को समय पर पूरा करना संभव नजर नहीं आ रहा हैं. काफी समय से स्वास्थ्य को लेकर परेशानी बढ़ती जा रही है. बार बार बुखार आने के कारण शारीरिक कमजोरी हो सकती हैं. बेटी के विवाह के लिए अच्छे विवाह प्रस्ताव ढूंढ सकते हैं. कुछ बड़े बुजुर्ग लोगों की मध्यस्थता से सामने वाले के साथ अपनी पुश्तैनी संपत्ति को लेकर समझौते की कोशिश करेंगे. अपने रिश्तों में मान मर्यादा बनाए रखें. किसी नए व्यवसाय में इस समय धन निवेश न करें. इसमें आपको काफी नुकसान होने की संभावना बन रही है. कुछ समय बाद किसी भी नए कार्य की शुरुआत करें. 

