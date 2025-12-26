Kanya Tarot Rashifal 26 December 2025: कन्या राशि वाले आत्मविश्वास और मनोबल से बढ़ेंगे आगे, लक्ष्य की करेंगे प्राप्ति

कन्या (Virgo):-

Cards:-The Devil

और पढ़ें

किसी मित्र का पैसा वापस नहीं देंगे. दोनों के बीच इस वजह से विवाद बढ़ सकता है. इस स्थिति में सामने वाले से बात बंद कर सकते है. इस समय किसी कार्य को पूरा करने को लेकर काफी परेशानी का सामना करना पड़ सकता हैं. जिस कारण खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे है. कुछ पुराने कार्यों का अवलोकन कर सकते है. परिस्थितियों को अनुकूल बनाने के प्रयास करें. आत्मविश्वास और मनोबल में वृद्धि करें. धैर्य और संयम से कार्यों को समय सीमा के अंदर पूरा करें. जो बीत गया उसको सोचकर दुःखी न हों. आगे नए अवसर मिल सकते है. जिनको पूरा करके आर्थिक स्थिति में अच्छा सुधार आएगा. जरूरत से ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगह पर न जाएं. कीमती वस्तु की चोरी हो सकती है. कुछ नए लोगों से मित्रता आगे बड़े परिवर्तनों को लेकर आ सकती है. बेफ्रिक होकर कार्यों को पूरा करें. बेफिजूल की बातों में वक्त जाया न करें. वक्त की कीमत पहचाने. विद्यार्थियों को इस समय पूरा ध्यान लक्ष्य की तरफ केंद्रित करने की आवश्यकता है. जरा भी भटकाव आपकी मेहनत पर पानी फेर देगा.

Advertisement

स्वास्थ्य: पानी की कमी हो सकती है. कुछ समयांतराल से पानी पीने की आदत डालें.

आर्थिक स्थिति: किसी से कुछ पैसा उधार ले सकते है. बीमारी के चलते काफी धन खर्च हो सकता है.

रिश्ते: भाई बहनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. वैवाहिक जीवन में तनाव हो सकता हैं.

---- समाप्त ----