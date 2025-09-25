scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 25 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है लाभ, जानें कैसा रहेगा दिन

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 25 September 2025: कार्य क्षेत्र में यदि किसी सहयोगी की किसी भूल के चलते कार्य की सफलता में बाधा उत्पन्न हो गई है. तो अपनी सोचसमझ से उसे बाधा को हटाने का प्रयास कीजिए.

कन्या (Virgo):-

Cards:- Judgement

अच्छे कार्यों की परिणिति अच्छे प्रतिफल के रूप में मिलती है. और बुरे कार्यों की बुरे प्रतिफल के रूप में. पूर्व में किए गए अच्छे बुरे कार्यों के मिश्रित प्रतिफल आपको मिल सकते हैं. इस समय लोगों के साथ अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश कीजिए. दूसरों की कमियां और गलतियों पर सवाल उठाने की जगह उन्हें माफ करने का प्रयास कीजिए. यह समय कृतज्ञता और प्रेम दर्शाने का है. कार्य क्षेत्र में यदि किसी सहयोगी की किसी भूल के चलते कार्य की सफलता में बाधा उत्पन्न हो गई है. तो अपनी सोचसमझ से उसे बाधा को हटाने का प्रयास कीजिए. सहयोगी की गलती पर उसे डांटने की जगह अपनी गलती सुधारने का एक मौका और दीजिए. हो सकता है सामने वाले के अथक प्रयास और सकारात्मक सोच के परिणाम स्वरुप आप इस कार्य में इतनी सफलता प्राप्त करें. जितनी कि आपने उम्मीद भी ना की हो. इस समय स्वविवेक से निर्णय लीजिए. दूसरों की सोच अपने निर्णय पर हावी न होने दे. सामने वाले के बाद को जरूर सुनिए. किंतु अंतिम निर्णय आपकी समझ से होना चाहिए.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर किसी तरह की लापरवाही ना करें. यदि रात में नींद सही तरीके से ना आ रही. तो इसको नजर अंदाज न करें. किसी चिकित्सक को अपनी परेशानी अवश्य बताएं.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को सही करने के लिए छोटे-छोटे निवेश कर सकते हैं. इससे पैसों की बचत भी होगी और आगे चलकर अच्छा आर्थिक मुनाफा भी प्राप्त होगा.

रिश्ते: अपने प्रिय को उसकी गलतियों के लिए शर्मिंदा न करें. कई बार गलतियां जाने अनजाने हो जाती हैं. उसके लिए सामने वाले को दोषी न ठहराएं.

