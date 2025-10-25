Kanya Tarot Rashifal 25 October 2025: जल्दबाजी ना करें, खर्चों को सीमित करें

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Fool

अपने कार्य की सफलता को देखकर आपका उत्साह दुगना हो सकता हैं.इस कार्य में आपने कुछ कठिन परिस्थितियों का सामना किया है.कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आपको कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी हो सकती हैं. इस कार्य की सफलता से आपके लिए आगे के अच्छे अवसर प्राप्त करने खुल सकता है.इस कार्य में आपके साथ कार्य करने वाले सहयोगियों को अपने उच्च अधिकारियों के समक्ष इस कार्य की सफलता का श्रेय दे सकते हैं.इस बात से आपका बड़प्पन सबके सामने नजर आ सकता है.अपने कार्य को लेकर आपका नजरिया और लोगों से भिन्न हो सकता है. जिसके चलते सामने वालों से वैचारिक मतभेद होने की संभावना बढ़ रही है. विवाह को लेकर आप काफी परेशान हो सकते हैं जिस व्यक्ति के साथ आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं.उस व्यक्ति का साथ आपके प्रियजनों को बिल्कुल ही पसंद नहीं है.

जिसके चलते आप अभी तक इस विवाह की सहमति अपने प्रियजनों से प्राप्त नहीं कर पाए हैं. सामने वाले के परिवार में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं.आप दोनों कुछ करीबी मित्रों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं. किसी भी तरह का ऐसा जोखिम अभी ना उठाएं. जो आपके रिश्तों में कड़वाहट ले आएं. इस समय अपने कदम फूंक फूंक कर रखना आपके लिए बेहतर होगा.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी में कार्यों को पूरा न करें.दुर्घटना हो सकती हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने खर्चों को सीमित करें.जल्द ही आपको पैसों की आवश्यकता पड़ सकती हैं.

रिश्ते: लोगों के साथ अपना व्यवहार मधुर बनाएं.व्यवहार की कठोरता लोगों के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकती हैं.

---- समाप्त ----