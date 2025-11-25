Kanya Tarot Rashifal 25 November 2025: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न रखें, सावधानी से काम लें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Nine of cups

इस समय आप जीवन में बहुत कुछ प्राप्त करने की काफी करीब आ चुके हैं . चेहरे पर सांसारिक सुख की प्राप्ति के कारण संतोष झलक सकता है. कुछ छोटी-बड़ी अभिलाषाओं की पूर्ति होने की संभावना प्रबल नजर आ रही है. इस समय आप शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर सभी प्रकार के सुखों का उपयोग करने में पूर्ण सक्षम है. अपनी सफलता को अपना अधिकार मानने के कारण आपमें अहंकार और लापरवाही की भावना आ सकती हैं. इसके कारण आप अपने प्रिय जनों या मित्रों को अपमानित करने की कोशिश कर सकते हैं.

इस समय आप अपनी खुशी में इतनी अधिक ना खो जाएं. कि आप अपने किसी करीबी व्यक्ति के दु:खों को ना समझ सके. सामने वाले के साथ अपनी खुशी को बांटने का प्रयास करें. और यदि वह किसी बात से काफी परेशान है. तो उसके साथ मिलकर उस परेशानी का समाधान ढूंढना आपको सच्ची खुशी दे सकता है. कभी-कभी हम अपने जीवन में इतनी अधिक व्यस्त हो जाते हैं. कि अपने प्रिय जनों या करीबी लोगों के जीवन में क्या चल रहा है. इस बात की तरफ ध्यान देना बिल्कुल भी आवश्यक नहीं समझते हैं. इस तरह की स्थिति कई बार अच्छे खासे रिश्तो में गलतफहमियों की दीवार खड़ी कर सकती हैं.

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही ना रखें. स्वास्थ्य समस्या छोटी हो या बड़ी उसे नजर अंदाज करना आगे चलकर बड़ी परेशानी खड़ी कर देगा.

आर्थिक स्थिति: यदि आप सभी सुख सुविधाओं से परिपूर्ण है तो उन लोगों की मदद करने का प्रयास करें. जिनको उन चीजों की आवश्यकता हो सकती है.

रिश्ते: अपने रिश्तों में मान मर्यादा और गरिमा बनाए रखें. छोटे बड़ों का सम्मान करके आप खुद की इज्जत सबके मन में बढ़ा सकते हैं.

---- समाप्त ----