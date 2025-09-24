Kanya Tarot Rashifal 24 September 2025: कन्या राशि वाले लोगों के कार्यों को पहुंच सकती है हानि, आर्थिक स्थिति रहेगी खराब

कन्या (Virgo):-

Cards:- Three of swords

किसी परियोजना की सफलता के बाद आपको इस बात की उम्मीद हो रही थी. कि इस परियोजना की सफलता का श्रेय आपको ही मिलेगा. लेकिन आपका उच्च अधिकारी इस परियोजना की सफलता का श्रेय स्वयं लेकर आपकी इस उम्मीद पर पानी फेर सकता हैं. इस बात से मन काफी द्रवित हो सकता है. यह समय अति मुश्किल है. इस समय आपको अपने ही आपको विभिन्न प्रकार से हानि पहुंचा सकते हैं. आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा को भी आघात पहुंचा जा सकता है. कार्य क्षेत्र में चल रही राजनीति के चलते आप इस नौकरी को छोड़ने का मन बना सकते हैं. जल्द ही किसी नई नौकरी की तलाश दूसरे शहर में करने की तैयारी कर सकते हैं. व्यवसाय के मामले में प्रतिद्वंदी और आपके किसी करीबी सहयोगी दोनों के आपके खिलाफ मिल जाने के कारण आपके व्यवसाय में अच्छा खासा नुकसान झेलना पड़ सकता है. यह भी हो सकता हैं,कि आपकी लापरवाही से इस समस्या को बढ़ावा मिला है. जरूरत से ज्यादा किसी पर विश्वास करना आपके जीवन की बहुत बड़ी गलती बन सकता है. ऐसा भी हो सकता हैं,कि आपका प्रिय आपसे शादी का वादा करके किसी अन्य के साथ शादी करने की तैयारी कर रहा है. इस बात का पता चलने पर आप दोनों के बीच अच्छी खासी लड़ाई होने की संभावना बन रही है. यह भी हो सकता है कि आप अपने प्रिय को सबके सामने इस बात के लिए काफी खरी खोटी सुना दे.

Advertisement

स्वास्थ्य: हृदय संबंधी किसी बड़े परेशानी की तरफ आपके चिकित्सक का इशारा हो सकता है. बार-बार बीमार पड़ना इस समस्या के होने की पुष्टि कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: आपकी किसी कीमती वस्तु या धन की चोरी होने की संभावना बन रही है. अपनी कीमती वस्तुओं को संभाल कर रखें.

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ तनाव बढ़ता ही जा रहा है. परिजनों के साथ इस बात पर विचार विमर्श कर सकते हैं.

---- समाप्त ----