scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 23 September 2025: कन्या राशि वालों की नौकरी में हो सकता है बदलाव, कैसा जाएगा आज का दिन

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 23 September 2025: आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं. इन बदलावों का असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन पर पड़ सकता है. परिजनों के साथ आपके व्यवहार में आए बदलाव से सभी लोग काफी अचंभित हो रहे हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Hanged Man 

इस समय जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है.  किसी भी निर्णय पर पहुंचने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में भी आए बदलाव ने आपके जीवन में हलचल सी मचा दी है.  कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर अपने मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं . आप महसूस करेंगे कि जैसे-जैसे आप तनाव से दूर होते जा रहे हैं. आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं. इन बदलावों का असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन पर पड़ सकता है. परिजनों के साथ आपके व्यवहार में आए बदलाव से सभी लोग काफी अचंभित हो रहे हैं. अपने गुस्से और चिडचिडाहट पर काबू पाने में आप खुद को सफल महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में भी आपके सहयोगी आपके व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हैं.  इस समय कार्य को लेकर आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. यह निर्णय नौकरी में बदलाव को लेकर भी हो सकता है. इस समय आपको अपने निर्णय पर दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है. लिए गए निर्णय को बाद में बदलना संभव नहीं होगा. इस बात को समझ कर ही सही निर्णय ले. ऐसा ना हो आपका कोई गलत निर्णय आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा दे. 

Advertisement

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या बढ़ती ही जा रही है.  चिकित्सक  कुछ जरूरी जांच तत्काल में करवाने की सलाह दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, मानसिक तनाव भी कर सकता है परेशान 
कर्क राशि वालों को अपने गुस्से पर रखना होगा नियंत्रण, सेहत का भी रखें ख्याल 
मिथुन राशि वाले परिवार के साथ अच्छा समय करेंगे व्यतीत, न करें ये एक गलती 
वृषभ राशि वालों को मिल सकती है नई नौकरी, वाणी पर रखना होगा संयम 
मेष राशि वालों के रिश्ते होंगे मजबूत, आर्थिक निर्णय लेने में होगी कठनाइयां 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है.  आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए कार्यों की योजना बना सकते हैं. 

रिश्ते: जो बीत गया उसे भुला दे. पुरानी यादों को जीवन में ताजा रखने से वर्तमान में परेशानी अनुभव करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement