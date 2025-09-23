Kanya Tarot Rashifal 23 September 2025: कन्या राशि वालों की नौकरी में हो सकता है बदलाव, कैसा जाएगा आज का दिन

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Hanged Man

इस समय जीवन पूरी तरह से बिखरा हुआ नजर आ रहा है. किसी भी निर्णय पर पहुंचने में खुद को असमर्थ महसूस कर सकते हैं. कार्य क्षेत्र में भी आए बदलाव ने आपके जीवन में हलचल सी मचा दी है. कुछ समय कार्य क्षेत्र से अवकाश लेकर अपने मानसिक तनाव को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं . आप महसूस करेंगे कि जैसे-जैसे आप तनाव से दूर होते जा रहे हैं. आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हुए नजर आ रहे हैं. इन बदलावों का असर आपके व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों जीवन पर पड़ सकता है. परिजनों के साथ आपके व्यवहार में आए बदलाव से सभी लोग काफी अचंभित हो रहे हैं. अपने गुस्से और चिडचिडाहट पर काबू पाने में आप खुद को सफल महसूस करेंगे. कार्य क्षेत्र में भी आपके सहयोगी आपके व्यवहार में बदलाव महसूस कर सकते हैं. इस समय कार्य को लेकर आपको कुछ कठोर निर्णय लेने पड़ सकते हैं. यह निर्णय नौकरी में बदलाव को लेकर भी हो सकता है. इस समय आपको अपने निर्णय पर दृढ़ता दिखाने की आवश्यकता पड़ सकती है. लिए गए निर्णय को बाद में बदलना संभव नहीं होगा. इस बात को समझ कर ही सही निर्णय ले. ऐसा ना हो आपका कोई गलत निर्णय आगे चलकर आपको नुकसान पहुंचा दे.

स्वास्थ्य: सिरदर्द की समस्या बढ़ती ही जा रही है. चिकित्सक कुछ जरूरी जांच तत्काल में करवाने की सलाह दे सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति सामान्य है. आप अपनी आर्थिक स्थिति को और बेहतर बनाने के लिए कुछ नए कार्यों की योजना बना सकते हैं.

रिश्ते: जो बीत गया उसे भुला दे. पुरानी यादों को जीवन में ताजा रखने से वर्तमान में परेशानी अनुभव करेंगे.

