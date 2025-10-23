Kanya Tarot Rashifal 23 October 2025: किसी अनजान आदमी को उधार न दें, धैर्य-आत्मविश्वास बनाए रखें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Judgement

समाज सेवा के कार्यों में आपकी बढ़ती हुई रूचि आपको शांति और सुकून का एहसास कर सकती हैं. भूतकाल में आपके किए गए अच्छे कर्मों की परिणिति जीवन में हर प्रकार की सफलता के रूप में आपको प्राप्त होगी. जिससे आपको सुख के अनुभूति होगी, आपका मन प्रफुल्लित होगा. हो सकता हैं,कि आप जिस व्यक्ति के साथ प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं. वह आपसे आयु में अधिक बड़ा हो सकता हैं. जिसके कारण आपके परिजन आपको स्वीकृत देने में हिचक सकते हैं.

यदि आपकी छोटे-मोटे विवाद में पड़े हुए हैं तो आपके छोटे-मोटे विवाद बड़े और कानूनी संघर्ष का रूप धारण कर सकते हैं. जिसके चलते न्यायिक फैसला आपके विरुद्ध विपरीत भी जा सकता हैं. ऐसी स्थिति के चलते आपके हित में होने वाले कार्य विलंबपूर्ण हो सकते हैं. यह भी हो सकता हैं कि आप आगे आने वाले अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठे. अपने भविष्य को उन्नति की राह पर ले जाने अवसर से वंचित हो जाएं. इस समय अपने धैर्य और आत्मविश्वास को बनाएं रखें.

स्वास्थ्य: गर्भवती महिलाएं किसी भी कार्य को करते समय सावधानी रखें.

आर्थिक स्थिति: किसी को उधार न दें. जल्द ही आपको पैसों की आवश्यकता पड़ने की संभावना बन रही हैं.

रिश्ते: यदि किसी के साथ रिश्ते बिगड़ गए हैं. तो उसको सुधारने की कोशिश कीजिए.

