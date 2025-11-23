Kanya Tarot Rashifal 23 November 2025: कामों में किसी का साथ मिल सकता है, ऐसा बीतेगा दिन

कन्या (Virgo):-

Cards:- Two of cups

जिस व्यक्ति से आप विवाह करने की इच्छा रखते हैं. आपके परिजन उससे विवाह को सहमति नहीं दे रहे हैं. अपना पूरा साहस जुटा कर अपने परिजनों के सामने अपनी भावनाओं को प्रस्तुत कर इस विवाह के लिए उनकी सहमति प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं. हालांकि आप पूरी तरह आश्वस्त नहीं है कि आपको यह सहमति आसानी से प्राप्त हो जाए.किंतु आप अपने प्रयासों में किसी भी तरह की कोई कमी छोड़ना नहीं चाहते हैं. कार्य क्षेत्र में आपका कोई सहयोगी आपसे प्रणय निवेदन कर सकता है. आज तक आपने कभी इस बात पर विचार नहीं किया है. जिसके चलते आप उसके इस निवेदन पर अचंभित हो सकते हैं.

इस समय आपस में बातचीत करके इस बात को समझने का प्रयास करें.कि सामने वाला इस समय क्या चाह रहा हैं. साझेदारी में किसी व्यवसाय की शुरुआत करने की बात आप अपने मित्रों से कर सकते हैं. आपको इस बात का विश्वास हैं कि जल्द ही आपको एक अच्छा साझेदार मिल जाएगा.इस समय यदि किसी के साथ आपका मनमुटाव या शत्रुता चल रही है. तो उसे क्षमा करके इस शत्रुता को मित्रता में बदलने का प्रयास करें.यदि आप अविवाहित हैं.तो आपकी मनचाहे जीवनसाथी से मुलाकात हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: गले में खराश और सर्दी के कारण नाक बंद होने के कारण काफी परेशानी महसूस कर सकते हैं.कुछ घरेलू उपचार इस समस्या को दूर करने के लिए कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: अपने व्यर्थ के खर्चों पर लगाम लगाने का प्रयास कीजिए. दूसरे की देखा देखी पैसे खर्च करना समझदारी नहीं है.

रिश्ते: बड़े बुजुर्ग के साथ कुछ समय बिता सकते हैं.इस समय आप उनके साथ उनके अनुभवों को प्राप्त करने का प्रयास करेंगे.

