Kanya Tarot Rashifal 23 August 2025: कन्या राशि वालों का अटक सकता है पैसा, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 23 August 2025: सामने वाले पर अत्यधिक निर्भरता आपके लिए हानिकारक साबित होगी. आपको सफलता जब भी प्राप्त होगी जब कार्य आप स्वयं करेंगे.

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Hanged Man

किसी कार्य को पूरा करने में काफी मेहनत पड़ रही हैं. जिस सहयोगी के साथ कार्य कर रहे हैं. वो इस कार्य में काफी कमियां छोड़ सकता हैं. जिसके कारण कार्य की सफल होने में संदेह हो रहा है. इस समय आपको अपनी शक्ति और क्षमता का उपयोग कर कार्य को सफल बनाने का संपूर्ण प्रयास करना की चाहिए. अपने अपने उच्च अधिकारियों को इस संदर्भ में जानकारी देने का मन बनाया है यदि आपके कार्य में कोई भी बाधा किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा डाली जाती है. तो उसकी हार निश्चित है. समय आपको अनुकूल है. नौकरी की तलाश पूर्ण होने वाली है. एक अच्छी नौकरी उच्च वेतन के साथ मिलने की संभावना बन रही है. यदि किसी कार्य में किसी सरकारी सहायता या किसी उच्च अधिकारी से मुलाकात करना पड़े तो आपका यह प्रयास भी सफल होता नजर आ रहा है. आपके कार्यों को सफलता मिलेगी. सामने वाले पर अत्यधिक निर्भरता आपके लिए हानिकारक साबित होगी. आपको सफलता जब भी प्राप्त होगी जब कार्य आप स्वयं करेंगे.

स्वास्थ्य : स्वास्थ्य को लेकर चली आ रही परेशानी अब दूर होती नजर आ रही है. परिवार में किसी बड़े के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित हो सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ पैसा समय पर वापस मिलने की उम्मीद है. पिता से कुछ धनराशि उपहार स्वरूप मिल सकती है.

रिश्ते:यात्राओं के दौरान किसी से हुई मुलाकात ने उसके लिए मन में कोमल भावनाएं जगा दी हैं. सामने वाले से संपर्क कर सकते हैं.

 

