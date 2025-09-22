scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 22 September 2025: कन्या राशि वालों को नौकरी में मिल सकती है पदोन्नति, उधार का लेनदेन न करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 22 September 2025: बिना किसी जानकारी के आप नए व्यवसाय को शुरू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं. हालांकि इस व्यवसाय से संबंधित कुछ लोगों से आपका परिचय हो सकता है.

virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- Eight of Pentacles 

अब अपने पुराने व्यवसाय से ऊबने से लगे हैं. किसी ऐसे व्यवसाय की शुरुआत करने की योजना बना सकते हैं. जो आपकी सोच के अनुसार हो सकते हैं. इस व्यवसाय की शुरू करने से पूर्व इस व्यवसाय के बारे में काफी जानकारियां जुटाना पड़ जाए.  इस विषय से संबंधित आपकी जानकारी अभी तक कुछ भी नहीं है. बिना किसी जानकारी के आप नए व्यवसाय को शुरू करने का जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं. हालांकि इस व्यवसाय से संबंधित कुछ लोगों से आपका परिचय हो सकता है. नौकरी में पदोन्नति के साथ विभाग परिवर्तन होने की संभावना बन रही हैं. नए विभाग में सब कुछ आपके लिए नया हो सकता है. हो सकता हैं, कि यह बदलाव कुछ समय आपको काफी परेशान करें. जल्द ही उसे विभाग से संबंधित कार्यों की पूर्ण जानकारी लेकर आप अपनी स्थिति को बेहतर कर लेंगे. इस समय शुरू किए गए किसी भी कार्य की थोड़ी सी मेहनत आपको आगे चलकर अच्छे परिणाम दिखाएंगे.  देर और संयम के साथ कार्य को शुरू कीजिए. शुरुआत में कार्य बहुत तेजी नहीं पकड़ेगा.  लेकिन जल्द ही अपनी नियमित गति तक पहुंच जाएगा. 

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाते समय सावधानी रखें. दुर्घटना होने की संभावना बन रही हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी इच्छा के विरुद्ध किसी को उधार देना थोड़ा पड़ सकता हैं. किसी मित्र के कहने पर ये उधार दे सकते हैं. 

रिश्ते: पिता के साथ अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने का निर्णय ले सकते हैं. इससे निर्णय से सभी लोग सहमत हो सकते हैं. 

---- समाप्त ----
