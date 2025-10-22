Kanya Tarot Rashifal 22 October 2025: उधार दिया पैसा वापस मिल सकता है, आर्थिक स्थिति संवरेगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ten of wands

आपके साथ हुए किसी विवाद के चलते आपको परिवार से अलग किया जा सकता हैं. अचानक से आपके ऊपर अपने परिवार को चलाने की जिम्मेदारियां आ सकती हैं. इस बात से आप परेशान होंगे. अपने परिवार की जिम्मेदारियां के प्रति आप कभी भी गंभीर नहीं रहे हैं. इस बात के लिए आपको को इतना सक्षम नहीं मानते हैं. कि आप उस स्थिति का अकेले आसानी से सामना कर सकें. अब इस स्थिति में आपको ही इस जिम्मेदारी को वहन करना होगा. ना चाहते हुए भी आप खुद को इस स्थिति के लिए जिम्मेदार मान सकते हैं.

कार्यक्षेत्र में आपको किसी ऐसी योजना की जिम्मेदारी सौंप दी गई है. जिसमें काफी बाधाएं और जोखिम होने की संभावना हो सकती है. इस समय आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए बिना अधिक श्रम और बल का उपयोग किए ही कार्य को सुगमता से पूरा करने का प्रयास कर सकते हैं. कार्य करते समय मार्ग में आई बाधाओं और जोखिमों को सकारात्मक ढंग से पार करने के प्रयास सफल होंगे.

आपके कुछ सहयोगी जो इस बात से आश्वस्त हैं कि आप इस योजना को बुरी तरह विफल कर देंगे. आपकी सफलता से ईर्ष्या कर सकते हैं. इस योजना की सफलता ने कार्य क्षेत्र में आपके मान सम्मान में पहले से अधिक वृद्धि कर दी हैं. इस बात से आप काफी प्रसन्न हैं. साथ ही उच्च अधिकारियों से प्राप्त प्रशंसा आपके आत्मविश्वास को दुगना कर सकती है.

स्वास्थ्य: खुद को भूखा रखकर वजन कम करना आपको भारी पड़ सकता है. अचानक से रक्तचाप कम होने और कमजोरी होने के कारण आपको अस्पताल में भर्ती करने की स्थिति बन सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी व्यक्ति को काफी समय पूर्व आपने कुछ धनराशि उधार दी होगी. एक लंबे समय पश्चात आप इस राशि के वापस मिलने की उम्मीद छोड़ चुके हैं. अचानक से वह व्यक्ति आपको उधार वापस कर सकता हैं.

रिश्ते: अपने मित्रों के साथ किसी नई जगह पर घूमने की तैयारी कर रहे हैं. सभी मित्र परिवार सहित इस योजना में शामिल हुए हैं.

---- समाप्त ----