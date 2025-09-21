Kanya Tarot Rashifal 21 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है मुनाफा, जानें कैसा रहेगा दिन

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Moon

किसी व्यक्ति ने आपके कार्य में कुछ ऐसी गड़बड़ी कर दी हैं. कि आपको उच्च अधिकारियों के सामने जाना पड़ सकता है. इस कार्य की सफलता का पूर्ण दायित्व आपके ऊपर होने से अधिकारियों आपसे इस विषय पर जवाब मांग सकते हैं. ऐसी स्थिति में अपने मन को शांत करें और फिर उन्हें पूरी स्थिति से अवगत कराएं. चुकी योजना का दायित्व पूरी तरह से आपके हाथ में होने से आगे की स्थिति को कार्य की अनुरूप बनाने की जिम्मेदारी भी आपको ही निभानी पड़ेगी इस बात को लेकर दुविधा में हो सकते हैं, कि उस सहयोगी को कार्य पर रखें या ना रखें. ऐसे में स्पष्ट निर्णय लेने का साहस आप नहीं जुटा पा रहे हैं. जब इतनी अधिक दुविधा की स्थिति निर्मित हो रही हो. तो अपने अंतर्मन की आवाज ही सही और निर्णायक होगी इस बात पर विश्वास करना चाहिए. कुछ लोगों की चालाकियां और झूठी बातें आपको समझ आ सकती हैं. ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किए गए किसी भी कार्य या योजना में आप जब तक सम्मिलित नहीं होंगे. जब तक की आपको स्पष्टता से उस कार्य या योजना के सही होने का विश्वास ना हो जाए. सामने वाले कुछ लोग एक लंबे समय तक आपकी भावनाओं से खिलवाड़ करते आए हैं. यह बात अब आप जान चुके हैं.

स्वास्थ्य: किसी जहरीले कीड़े के काटने से त्वचा पर घाव से बन गया हैं. इसके लिए कुछ घरेलू उपाय कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किसी धन निवेश में अच्छा मुनाफा मिलने की उम्मीद बनी हुई थी. अचानक से वह उम्मीद टूट सकती है. इस धन निवेश में अच्छा मुनाफा नहीं प्राप्त हुआ है.

रिश्ते: कुछ लोग आपकी पीठ पीछे आपको नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं. अपने आसपास के लोगों और वातावरण से सजग रहे.

---- समाप्त ----