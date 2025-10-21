scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 21 October 2025: परिश्रम का फल मिल सकता है, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 21 October 2025: इस  समय व्यवसाय में आप अपने साझेदार के साथ काफी कठिन परिश्रम कर रहे हैं.इस समय कुछ बाधाएं दोनों को थोड़ा विचलित कर सकती हैं.

virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Lovers 

आप जिस  व्यक्ति से प्रेम करते हैं और उसके साथ अपना पूरा जीवन बिताने की कसमें वादे खा चुके हैं.वो व्यक्ति अचानक से इस रिश्ते को तोड़ने का निर्णय आपको सुना सकता हैं. इस बात को लेकर आप  दुविधा में हो सकते हैं.आपको समझ नहीं आ रहा है, कि आप से ऐसी क्या गलती हो गई .कि सामने वाले ने  बिना आपसे से बातचीत किए इस निर्णय को ले लिया हैं.इस  समय व्यवसाय में आप अपने साझेदार के साथ काफी कठिन परिश्रम कर रहे हैं.इस समय कुछ बाधाएं दोनों को थोड़ा विचलित कर सकती हैं.

आप जल्द ही समस्याओं निकल जाएंगे. और अपने व्यवसाय को उन अच्छी गति में चलता हुआ देखेंगे. अपने गुस्से और वाणी पर नियंत्रण रखिए. बार-बार लोगों से उलझना आपके लिए अच्छी बात नहीं है. इस आदत को सुधारने का प्रयास करें. कार्यों को समय पर पूरा कीजिए. जीवनसाथी के साथ ससुरालपक्ष के किसी कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.इसमें आप अपने कुछ पुराने परिचित  लोगों से मिलेंगे.

स्वास्थ्य: लंबे समय से बना हुआ बुखार किसी बड़ी समस्या का अंदेशा दे रहा है. इस समय किसी विशेषज्ञ से मिलकर अपनी सभी जांचे करवाना आपके लिए आवश्यक हो सकता है.

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के प्रयास कीजिए. व्यर्थ की चीजों पर धन खर्च पर नियंत्रण रखें.


रिश्ते: पति के साथ अपने रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए किसी स्थान पर थोड़ा समय दो शिक्षा व्यतीत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----
