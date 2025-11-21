scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 21 November 2025: कन्या राशि वाले नई परियोजना में पाएंगे सफलता, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 21 November 2025: इस समय आप अपने मित्र के व्यवहार में बदलाव से आप आशंकित हो सकते हैं.  आप इस बात को अनुभव करेंगे.  कि आपका मित्र कार्य या कार्य की सफल होने के बारे में आपसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है.

कन्या (Virgo):-
Cards:-Five of swords

नौकरी में आ रही परेशानियों के चलते अब आप व्यवसाय करने की इच्छा अपने किसी मित्र के सामने व्यक्त कर सकते है. जिसके परिणाम स्वरूप आप अपने मित्र के साथ किसी ऐसी योजना में धन लगा सकते हैं. जिसके बारे में आपको  कोई सटीक सूचना प्राप्त नहीं हैं.  इस योजना में लगाया गया धन अच्छा प्रतिफल देगा. ऐसा आपके मित्र आपको आश्वासन दे सकता है. उसके विश्वास पर आप इस एक बड़ी धनराशि को लगा सकते हैं. धीरे-धीरे आप ये महसूस कर सकते हैं, की कड़ी मेहनत बाद भी अच्छे न  प्रतिफल प्राप्त नहीं हो पा रहे है. इस बात के चलते आप अपने मित्र से बात कर सकते हैं. इस समय आप अपने मित्र के व्यवहार में बदलाव से आप आशंकित हो सकते हैं.  आप इस बात को अनुभव करेंगे.  कि आपका मित्र कार्य या कार्य की सफल होने के बारे में आपसे कोई भी बात करने को तैयार नहीं है.  इस स्थिति में आप इस बात को समझ जाएंगी.  कि सामने वाले ने आपसे पैसों का गलत जगह पर निवेश कर दिया हैं. और लाभ की स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है. इससे मन में धोखे की आशंका होने लगेगी.  किसी नई परियोजना पर कार्य करते समय आप ऐसी स्थिति में आकर अटक सकते हैं.  जहां आपको हर हाल में जीतने का प्रयास करना ही पड़ेगा. अन्यथा आप इस परियोजना को विफल तो करेंगे ही, साथ ही आपकी नौकरी जाने का खतरा भी आपको नजर आ सकता है. इस स्थिति के चलते आप परियोजना में सफलता प्राप्त करने के लिए अनैतिक सोच और कार्य योजना का सहारा ले सकते हैं.  हालांकि आप जानते हैं, कि यह सफलता काफी लंबे समय तक स्थाई नहीं रहेगी. लेकिन अभी इस स्थिति से बाहर आने के लिए आपको इससे के अलावा कोई दूसरा रास्ता नजर ही नहीं आ रहा हैं. 

स्वास्थ्य: इस समय आप हृदय संबंधी किसी स्वास्थ्य समस्या का सामना कर सकते हैं. इसके चलते आपको पर्याप्त विश्राम की सलाह दी जा सकती हैं. 

आर्थिक स्थिति: अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए आपको अपने अनावश्यक खर्चो पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है.  यह आपको बेहतर समझ सकते हैं

रिश्ते: अचानक से कोई व्यक्ति आपके जीवन में जरूर से ज्यादा रुचि लेता नजर आ रहा है.  उसकी इस बात को लेकर आप परेशान हो सकते हैं. 

