Kanya Tarot Rashifal 20 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, बढ़ेगा मानसिक तनाव

कन्या (Virgo):-

Cards:- Nine of pentacles

अपनी क्षमता से ज्यादा धन कमाने की इच्छा और लालच सभी सुख सुविधाओं के होते हुए भी जीवन में हमेशा किसी कमी का होना बताता आ रहा है. छोटी-छोटी खुशियों को नजरअंदाज करके बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा करना बेवकूफी होगा. परिवार के साथ अच्छा समय व्यतीत करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है. पर आप इस उपलब्धि की कोई कदर नहीं कर रहे हैं. आप ऐसा महसूस करते हैं,कि धन और ताकत का प्रदर्शन लोगों के बीच और समाज में आपको अच्छा मान सम्मान दिला सकता है. आप ऐसा अनुभव कर रहे हैं,कि कार्य की अधिकता के चलते अभी आपके पास अपने जीवनसाथी के साथ बीतने के लिए समय नहीं है. जिस कारण जीवनसाथी का आपसे वैचारिक रूप से अलगाव हो सकता हैं. यदि आप किसी बेहतर नौकरी की तलाश में हैं. तो आपको किसी बड़े पद पर अच्छे वेतन के साथ आपकी अपेक्षा से भी अधिक अच्छी नौकरी मिल सकती हैं. इतना सब होने पर भी ये आवश्यक नहीं हैं. कि आपको पूर्ण खुशी प्राप्त हो.

Advertisement

स्वास्थ्य: मधुमेह के चलते पैरों में लगी हुई चोट अभी तक ठीक न होने कारण चिंता बढ़ रही हैं. किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े चौपहिया वाहन को खरीदने की इच्छा पूरी हो सकती हैं. कुछ अनपेक्षित स्त्रोतों से आर्थिक लाभ हो सकता हैं.

रिश्ते: कई बार साथ साथ रहते हुए भी लोगों के बीच संबंध उतने गहरे नहीं होते हैं. जैसे कि होना चाहिए.

---- समाप्त ----