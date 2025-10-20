scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 20 October 2025: कन्या राशि वाले अनुभवी लोगों से लें सलाह, प्रयास दिला सकते हैं सफलता

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 20 October 2025: कुछ समय आराम के पश्चात आप आगे कुछ योजनाओं पर कार्य शुरू करने का प्रयास करेंगे.  हो सकता हैं ,कि इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को लेकर तनाव में हो.

virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:-Four of swords 

लंबे समय से किसी ऐसी स्थिति में फंसे हुए हैं. जिससे बाहर निकालने में आपको अपनी पूरी ऊर्जा और शक्ति लगाना पड़ सकती हैं. इस स्थिति ने आपको बुरी तरह थका दिया है.  यह थकान शारीरिक के साथ मानसिकता भी हो सकती है.  इस समय आप खुद को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से आराम देने की इच्छा रख रहे हैं. कुछ समय आराम के पश्चात आप आगे कुछ योजनाओं पर कार्य शुरू करने का प्रयास करेंगे.  हो सकता हैं ,कि इस समय आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ अपने रिश्ते को लेकर तनाव में हो.  जो आपके लिए अभी तक सही साबित नहीं हुआ है. अभी इस रिश्ते को खत्म करने की बात को थोड़े समय के लिए रोका जा सकता है.  इस समय इस रिश्ते को विराम दीजिए. संभव हैं, कि दोनों के बीच की गलतफहमियों को आपने कभी सुलझाने का प्रयास ही ना किया हो. जब आप ठंडे दिमाग से इस रिश्ते पर पुनः गौर करेंगे.  तो आप पाएंगे कि शायद इसे सुधारा जा सकता है. अपने व्यवसाय में चल रही परेशानियों से बाहर निकलने का समाधान यदि नहीं प्राप्त हो रहा है.  तो किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह जरूर लें.  यह अनुभवी व्यक्ति आपके परिवार का कोई बड़ा बुजुर्ग भी हो सकता है. अपनी समस्या उनके समक्ष रखकर आप उनसे इनको सुलझाने का रास्ता ले सकते हैं. 

स्वास्थ्य: जरूर से ज्यादा मीठा खाना आपका वजन को काफी बढ़ा सकता है.  जिसके चलते काफी स्वस्थ समस्याएं होने की संभावना हो सकती है. 

आर्थिक स्थिति: काफी समय पूर्व किए गए कार्य का प्रतिफल आपको एक बड़ी धनराशि के रूप में प्राप्त होने की संभावना बन रही है. 

रिश्ते: उन लोगों के साथ अपने रिश्ते को सीमित रखिए. जो हमेशा आपके मनोबल को कमजोर करने की कोशिश करते हैं. 

