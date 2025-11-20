Kanya Tarot Rashifal 20 November 2025: शेयर बाजार से मुनाफा होगा, परिवार में खुशियां आएंगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- The World

कार्य क्षेत्र में एक परियोजना की सफलता के बाद जल्द ही दूसरी परियोजना पर कार्य करने का मौका आपको प्राप्त हो सकता है.इस समय कार्य की अधिकता और मानसिक तनाव के चलते आप थोड़े परेशान हो सकते हैं.आ रही परियोजना आपकी रुचि के अनुसार होने के कारण आप उत्साहित होंगे.इस नई परियोजना के चलते आपको काफी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त होगा.जो कि आपकी रुचि के अनुसार होने से मन में उमंग और जोश भरपूर है.अपने साथियों के साथ इस परियोजना पर बातचीत करने का प्रयास करेंगे.आपका कोई मित्र जो काफी वर्ष पूर्व विदेश में बस चुका है,के वापस आने की सूचना से आप सभी मित्रों के बीच खुशी की लहर दौड़ सकती है.इस समय आप उस मित्र के आगमन के लिए आगमन पर एक छोटे से जश्न की योजना बना सकते हैं.

और पढ़ें

हो सकता है, कि पहले आपके जीवन में सब को संतुलित रूप से आपके मन के मुताबिक पूर्ण हो रहा ह. किंतु आप परिस्थितियों में बदलाव आता नजर आ रहा है. इस समय जीवन में संतुलन बनाने का प्रयास करें.और अपने कार्यों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को और तेज करें. किसी की बातों में आकर अपने कार्य शैली में ऐसा बदलाव न लाएं.जो आगे आपके लिए परेशानी बन जाए.

स्वास्थ्य: बाहर के खानपान से परहेज रखें .यह आपके पाचन तंत्र को समस्या ग्रस्त कर सकता है.

आर्थिक स्थिति: शेयर बाजार में धन का निवेश किसी अनुभवी व्यक्ति की देखरेख में करने के कारण आप अच्छा धन लाभ प्राप्त कर सकते हैं.

रिश्ते: बीती हुई बातों को लेकर वर्तमान में अपने रिश्तों को खराब करने का प्रयास न करें

---- समाप्त ----