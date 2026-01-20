scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 20 January 2026: विवादों का निपटारा करें, रिश्ते न खराब करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 20 January 2026: दूसरों के भरोसे कार्य न करें.कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने से  कार्य को पूरा करने में सहायता मिल सकती हैं.परिवार के साथ अच्छा समय बिताए.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Strength
कई बार जीवन में हिम्मत का होना कार्यों में आ रही बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करने की शक्ति प्रदान करता है.इससे मनोबल और आत्मविश्वास में भी.वृद्धि होती है.आगे बढ़ने के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करें.गलतफहमियां दूर करें.क्रोध न करें.यदि कोई आपके साथ धोखा करने की कोशिश कर रहा हैं.तो सावधान रहें.अत्यधिक प्रतिकूल समय में धैर्य से उसका सामना करके परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं.हो सकता हैं,जिसे आप भयंकर चुनौती समझ रहे हो.उसे सरलता से सुलझाया जा सकता हैं.समस्या का चतुराई से सामना एक महत्वपूर्ण कार्य हैं.

दूसरों के भरोसे कार्य न करें.कार्य के बारे में जानकारी प्राप्त करने से  कार्य को पूरा करने में सहायता मिल सकती हैं.कार्य क्षेत्र में लोगों से द्वेष की भावना न रखें.सामने वाले की कार्यों की सराहना करें.ऐसे लोगों की संगत में शामिल न हो.जो लोगों की कमजोरियों का फायदा उठाते हो.बुरे कार्यों से दूर रहें.परिवार के साथ अच्छा समय बिताए.मित्रों की बातों को अनसुना न करें.

स्वास्थ्य: गले की खराश और सर्दी से परेशान हो सकते है.सही उपचार कराएं.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक लाभ की योजनाएं पूरी होंगी.किसी बड़े से कार्य में आर्थिक सहयोग मिल सकता है 

रिश्ते: अपने पड़ोसियों से रिश्ते न खराब करें.धैर्य और संयम से विवादों का निपटारा करें.

---- समाप्त ----
