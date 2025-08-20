Kanya Tarot Rashifal 20 August 2025: दिया हुआ पैसा वापस नहीं मिल सकता है, चोट कर सकती है परेशान

कन्या (Virgo):-

Cards:- Seven of swords

किसी की नकारात्मक और चालाकी भरी सोच ने आपके कार्यों में काफी मुसीबतें खड़ी कर दी है. जीवन में कुछ ऐसा घटित हो चुका है. जिससे काफी कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ सकता हैं. उन यादों से बाहर निकलने के लिए स्वयं को नए कार्यों की तरह ले जाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो सकती हैं.जो कार्यों को पूरा करने के लिए नैतिक मूल्यों को ताक पर रख सकता हैं.अनैतिक तरीकों से कार्य को बिना किसी रुकावट के पूरा करने के प्रयास हमेशा से रहे हो.उसकी ये आदत आपको आकर्षित अवश्य करेगी.पर दूरगामी परिणामों की सोच इन बातों से दूर रहने की सलाह देगी.कुछ लोग आपके जीवन से ईर्ष्या करते है.हालांकि आप काफी धनवान या प्रभावशाली व्यक्ति नहीं है.पर आपके व्यक्तित्व का आकर्षण लोगों को प्रभावित करता आया है.सभी को लेकर चलने की आपकी आदत आसानी से दोस्त बन देती है.पर यही वजह कुछ लोगों को आपसे जलने को भी मजबूर करती है.

Advertisement

स्वास्थ्य: आंखों की शल्य चिकित्सा करवाना पड़ सकती हैं.कभी पूर्व में लगी चोट के कारण रोशनी कम होने लगी हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी को पैसे उधार देना काफी कष्टकारी हो सकता है.सामने वाले ने काफी बड़ी धनराशि उधार ली हैं. और अभी तक नहीं लौटा रहा हैं.

रिश्ते: किसी ने ईर्ष्या के चलते आपके वैवाहिक जीवन में गलतफहमी उत्पन्न कर दी हैं.जिस कारण दोनों के बीच तनाव होने लगा है.

---- समाप्त ----