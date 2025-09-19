Kanya Tarot Rashifal 19 September 2025: धन निवेश से अच्छा मुनाफा मिलेगा, लापरवाही से बचें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Two of cups

प्रेम संबंध और व्यावसायिक संबंध को साथ मिलना आपको बड़ी परेशानी में डाल सकता हैं.अपने किसी सहयोगी के साथ प्रेमल भावनाओं का आदान प्रदान के चलते कार्य क्षेत्र में आप दोनों के रिश्ते की अफवाहें फैल सकती हैं.जिस कारण उच्च अधिकारी आपका स्थानांतरण किसी दूसरे विभाग में कर सकते हैं.इस बात से थोड़ा परेशान हो रहे हैं.जल्द ही परिजनों को अपने प्रेम संबंध की बात बता सकते हैं.किसी रिश्तेदार के व्यवसाय में आ रही रुकावटों को सुलझाने की कोशिश अच्छा परिणाम लेकर आ सकती हैं.सामने वाले की समस्या दूर हो सकती हैं.हो सकता हैं,कि इस बात के चलते सामने वाला आपको उसके व्यवसाय में साझेदारी का प्रस्ताव दे दें.ये प्रस्ताव आपके लिए काफी बदलाव लेकर आ सकता हैं.सोच विचारकर सही निर्णय लीजिए.संतान सुख की प्राप्ति होने की उम्मीद बन रही हैं.इस बात को अभी दूसरे लोगों के साथ छिपा कर रखेंगे.थोड़ा समय गुजर जाने की प्रतीक्षा कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: सीढ़ियों पर चढ़ते समय पांव फिसलने की संभावना बन सकती है. जल्दबाजी और लापरवाही से चढ़ना उतरना न करें.

आर्थिक स्थिति: किसी जगह किए छोटे से धन निवेश से अच्छा मुनाफा मिलने से अब बड़े धन निवेश पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के परिजनों से मिल सकते हैं.प्रिय के परिवार के किसी मांगलिक कार्य में उपस्थित होंगे.



