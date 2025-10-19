scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 19 October 2025: धन का सही योजना में निवेश कर सकते हैं, अच्छा रिटर्न मिलेगा

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 19 October 2025: यदि इस परियोजना में किसी तरह का जोखिम आपको नजर आ रहा है. तो उस जोखिम के बारे में जानना आपके लिए अच्छा रहेगा. अपने सहयोगियों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार कर आप उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं. 

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Fool
किसी की भी बातों को महत्व न देने की आदत आपको परेशानी में डाल सकती हैं. आप जीवन को उन्मुक्त तरीके से जीना चाहते हैं. किसी भी तरह का दबाव या जिम्मेदारी आपको स्वीकार्य नहीं है. अचानक से परिस्थितियां ऐसा मोड़ ले सकती हैं. कि आपके ऊपर किसी परियोजना की जिम्मेदारी आ जाएं. इस समय घबराने की जगह इस समस्या को सुलझाने के लिए प्रयास करें. आपके प्रयास सकारात्मक होने चाहिए. हालांकि आप नई सोच और नई कार्य शैली से इस परियोजना को बेहतर तरीके से सफलता के नजदीक ले जा सकते हैं. किंतु जिम्मेदारियां ना उठाने की आपकी आदत के चलते आप खुद को परिस्थितियों में फंसा हुआ देख रहे हैं.

इस समय अपनी सोच में बदलाव लाएं. यह परियोजना आपके आगे के भविष्य के लिए एक अच्छा अवसर साबित हो सकती है. आप जानते हैं कि आप इस परियोजना को बेहतर तरीके से सफल बना सकते हैं. अपनी उस क्षमता का उपयोग करते हुए इस परियोजना को सफल बनाएं. यदि इस परियोजना में किसी तरह का जोखिम आपको नजर आ रहा है. तो उस जोखिम के बारे में जानना आपके लिए अच्छा रहेगा. अपने सहयोगियों के साथ नम्रतापूर्ण व्यवहार कर आप उनसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं. 

स्वास्थ्य: तेज गति से वाहन चलाते समय सावधान रहें. किसी के साथ मारपीट ना करें. 

सम्बंधित ख़बरें

धैर्य और संयम को बनाए रखें, धन कमाने पर जोर रहेगा 
सोने की चीज खरीद सकते हैं, जल्द परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे 
आमदनी की जानकारी किसी को न दें, ठगोें से बचें 
आर्थिक लाभ मिलने की संभावना है, जल्दबाजी-लापरवाही से बचें 
कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान मिलेगा, खान-पान में सुधार लाएं 

आर्थिक स्थिति: अपने धन का सही योजना में निवेश कर सकते हैं. आपको विश्वास हैं, कि आपको इस निवेश का अच्छा प्रतिफल जरूर मिलेगा. 

रिश्ते: किसी नए रिश्ते की शुरुआत हो सकती हैं. मित्र के विवाह में अचानक से कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिल सकता है. जिससे आप पहली बार में ही प्रभावित हो जाएं. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement