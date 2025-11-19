Kanya Tarot Rashifal 19 November 2025: कन्या राशि वालों की कोई इच्छा पूरी हो सकती है, सभी कार्य पूरी मेहनत से करेंगे पूरा

कन्या (Virgo):-

Cards:- King of wands

और पढ़ें

जल्दी आपकी विदेश जाने की इच्छा पूरी होने की संभावना बन सकती है. आपका कोई मित्र, जो एक लंबे समय से विदेश में व्यापार कर रहा है. आपको अपने व्यापार में साझेदारी का प्रस्ताव दे सकता है. ऐसी स्थिति में आप अपने परिजनों के साथ इस विषय पर विचार विमर्श क सकता. है कि सभी लोग आपके विदेश जाने की बात को लेकर सहमत ना हो. किंतु वो फिर भी वह अपनी इस असहमति को आपके साथ साझा नहीं करेंगे. कुछ चीजों का फैसला अभी समय पर छोड़ देना आप बेहतर समझते हैं. कार्य क्षेत्र में एक जरा सी गलती के कारण आपको अपने कार्यों को पुनः करने का आदेश मिल सकता है. इस समय आप पूरा ध्यान अपने कार्य की सफलता की तरफ केंद्रित करते हुए इस कार्य को आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कुछ चालू लोग बार-बार आपके कार्यों में रुकावट डालने का कार्य करते आए हैं ऐसे लोगों को उन्हीं की भाषा में जवाब देना उनके लिए अच्छा सबक हो सकता है. बदले की भावना से आप कोई भी कार्य को पूरा करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं हो सकता है कि इस बीच आप किसी ऐसे व्यक्ति से मुलाकात करें जो आपको अपने वर्तमान स्थान पर रहकर ही किसी नए तरीके से कोई छोटा सा व्यवसाय शुरू करने की बात कहे.

Advertisement

स्वास्थ्य: जरूरत से ज्यादा खाना आपके पाचन तंत्र में समस्या खड़ी कर सकता है. इससे आपको गैस और एसिडिटी की समस्या बढ़ जाएगी.

आर्थिक स्थिति: पूर्व में किए गए किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता है. इस प्रतिफल का उपयोग एक नई संपत्ति को खरीदने में कर सकते हैं.

रिश्ते: बिना बात पर लोगों पर नाराज होने की आदत में सुधार लाने का प्रयास करें. इससे आपके करीबी लोग आपसे नाराज हो सकते हैं.

---- समाप्त ----