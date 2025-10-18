Kanya Tarot Rashifal 18 October 2025: विवाह के प्रस्ताव आ सकते हैं, समाजिक स्थिति बेहतर होगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Eight of wands



काफी तेजी से कुछ सूचनाओं आपकी तरफ आ रही हैं.इन सूचनाओं में कुछ सूचनाओं बहुत अच्छे अवसर लेकर आ सकती हैं.जो आपके जीवन में खुशियां ला सकते हैं. किसी नए मकान को खरीदने की सूचना मिल सकती है. नई नौकरी की तलाश पूरी हो सकती है, या फिर विवाह के लिए अच्छा प्रस्ताव आ सकता है.इस समय इन सभी अवसरों को प्राप्त करने के लिए थोड़ा परिश्रम अधिक करना पड़ सकता है.आ रहे विवाह प्रस्तावों पर सहमति देने से उनके बारे में जांचपरख कर लेना बेहतर रहेगा. किसी ऐसे प्रेम संबंध की भी शुरुआत हो सकती हैं.

जो ऊर्जा और उमंग से भरपूर हो.सामने वाले के साथ वक्त बिताते समय आप जीवन को एक अलग ही नजरिए से देखने की शुरुआत कर सकते हैं. सब कुछ सकारात्मक से भरा हुआ नजर आने लगेगा. आपके आसपास जो भी परेशानियां अभी तक आपको परेशान कर रही थी. अब उनसे बाहर निकालने के समाधान आप साकारात्मक रूप से ढूंढने के प्रयास करेंगे. और इस बात पर विश्वास करेंगे,कि इन सभी परेशानी और परिस्थिति से आप जल्दी बाहर निकल जाएंगे.

स्वास्थ्य: इस समय इस बात से सावधान रहे कि आपको किसी भी तरह की कोई चोट ना लगें. इस समय लगी हुई चोट आपको लंबे समय तक परेशान कर सकती है.

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े धनाढ्य घर में विवाह हो सकता है. जिसके चलते आर्थिक स्थिति में अचानक से बढ़ोतरी होती नजर आने लगेगी.

रिश्ते: इस समय यदि किसी रिश्ते को आप दिल से निभाने का प्रयास करेंगे. तो आगे चलकर उस रिश्ते से आपको काफी कुछ प्राप्त हो सकता है. अब वह चाहे आर्थिक हो व्यक्तिगत हो या सामाजिक.



