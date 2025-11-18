Kanya Tarot Rashifal 18 November 2025: कन्या राशि वालों की सभी इच्छाएं होंगी पूरी, नौकरी में पदोन्नति मिलेगी

कन्या (Virgo):-

अचानक से व्यवसाय में कुछ बड़े अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं. यह अवसर काफी लाभ लेकर आते नजर आ सकते हैं. कुछ समय से आपका व्यवसाय आर्थिक संकट से गुजर रहा था. जिसके चलते काफी तनाव आपके जीवन में उत्पन्न हो चुका है. ऐसी स्थिति में इन अवसरों का प्राप्त होना आपके लिए सोने पर सुहागा जैसी बात हो सकती हैं. इस समय आप अपने पूरी ध्यान इन अवसरों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर लगा सकते हैं. अपने कुछ सहयोगियों के साथ मिलकर आप अपने आगे की योजनाओं पर विचार करेंगे. हो सकता है, कि इस समय आपके प्रतिस्पर्धी लोग इन अवसरों को छल या बल से आपसे प्राप्त करने का प्रयास करें. ऐसी स्थिति में आपको अपने आसपास के लोगों से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है. ऐसी कोई भी योजना की चर्चा आप अन्य लोगों से ना करें. जो आपके कार्य की सफलता से सीधी तरह जुड़ी हुई हो. अन्यथा आपकी योजना पर दूसरे लोग कार्य करके आपकी सफलता में बाधा डाल सकते हैं. यदि आप नौकरी में परिवर्तन करने पर विचार कर रहे हैं. तो अपने प्रयासों को तेज करें. जल्द ही एक अच्छी नौकरी आपको प्राप्त होने की संभावना नजर आ रही हैं. साथ ही ऐसा भी संभव हैं. कि आपको परिवार के किसी बुजुर्ग से एक अच्छी धनराशि उपहार में मिल जाएं.

स्वास्थ्य: बार-बार यदि गले में खराश हो रही है. तो एक अच्छे चिकित्सक से अपने गले की जांच करवा सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: यदि किसी को उधार देना आवश्यक जान पड़ रहा है. तो उसे लिखा पढ़ी अवश्य कर लें.

रिश्ते: आप बार-बार प्रेम संबंध में धोखा खाते चले आ रहे हैं. इस समय किसी भी नए संबंध को बनाने से पूर्व सामने वाले के बारे में जांच परख कर लेना आपको आगे धोखा मिलने से बचा सकता है.

