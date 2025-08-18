scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 18 August 2025: कन्या राशि वालों का अटक सकता है पैसा, सेहत का ख्याल रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 18 August 2025: ईश्वर पर विश्वास और भरोसा हमेशा बनाए रखें. मुसीबत में यही आगे बढ़ने की हिम्मत देता हैं.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-

Cards:-Seven of Cups

यदि किसी व्यक्ति की मीठी बातों से प्रभावित हो रहे हैं. तो थोड़ा सजग हो जाएं. आपको झूठी आशाओं और भ्रमित करने वाले सपनों के पीछे अपना समय बर्बाद नही करना चाहिए. सावधानी और सही निर्णय से उचित रास्ता चुन लिया जाएं. तो जीवन में सुख ही सुख है. वास्तव में हम कभी कभी इतने महत्वाकांक्षी हो जाते हैं. कि अपनी महत्वकांक्षाओं को जल्दी व आसान तरीके से पूर्ण करना चाहते है. आपके मन आध्यात्म की तरफ झुकाव हो सकता हैं. आपको जीवन के सभी क्षेत्रों को चयन करने में सहायता मिल सकती हैं. इस कशमकश की स्थिति से बाहर निकलकर जो काम कर रहे है. उसे पूरी मेहनत व लगन से करने पर ही मनचाही सफलता प्राप्त होगी. आपके समक्ष कई विवाह प्रस्ताव आ सकते है. उसमे से जो सर्वश्रेष्ठ हो, उस पर अपनी सहमति दीजिएगा. अच्छे प्रयास कार्य क्षेत्र में सफलता जरूर दिलाते है. ईश्वर पर विश्वास और भरोसा हमेशा बनाए रखें. मुसीबत में यही आगे बढ़ने की हिम्मत देता हैं.

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को होगी धन की प्राप्ति, जानिए कैसा रहेगा आज का दिन 
कर्क राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सावधानी बरतें 
मिथुन राशि वालों को सकता है धन लाभ, सेहत ध्यान रखें 
वृष राशि वालों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है, जानें कैसा रहेगा दिन 
मेष राशि वालों को हो सकता है आर्थिक लाभ, जल्दबाजी से बचें 
Advertisement

स्वास्थ्य : मानसिक तनाव हो सकता है. ध्यान और योगा से खुद को मानसिक रूप से मजबूत बना सकते है. आंखों को लेकर लापरवाही ना करें.

आर्थिक स्थिति : आर्थिक स्थिति ठीक है. उधार दिया पैसा अटक सकता है. पारिवारिक संपत्ति का हिस्सा मिल सकता है.

रिश्ते : जीवनसाथी के गर्भधारण करने की सूचना उत्साहित कर सकती हैं. पति पत्नी के बीच तनाव बढ़ सकता हैं.

 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement