Kanya Tarot Rashifal 17 September 2025: पैसा अटका रहेगा, कड़वी यादें परेशान कर सकती हैं

कन्या (Virgo):-

Cards:- Death

काफी समय से कठिन परिस्थितियों के चलते जीवन में अच्छी खासी उथल-पुथल मची हुई है.इन परिस्थितियों से बाहर निकालने के सभी रास्ते विफल होते आए है. ऐसा महसूस कर रहे थे.कि इस स्थिति से बाहर निकलना एक लंबे समय तक शायद संभव ही ना हो.पर अचानक से स्थितियों में परिवर्तन आना शुरू होने लगा हैं.जिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के रास्ते नजर नहीं आ रहे थे.उनके समाधान धीरे-धीरे सामने आने लगे हैं. खुद को इन स्थितियों से बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं.कोई ऐसा रिश्ता जिसमें प्यार और सम्मान ही ना हो.जो आपको जीवन में सिर्फ अपमान और दु:ख देने का काम करता आया हैं.समय अनुकूल है. इस रिश्ते को खुद से दूर करने का प्रयास कीजिए.ऐसे रिश्तों को साथ लेकर चलना आपकी तरक्की की राह में बाधा बन सकता है.नए रिश्ते, नए लोग नई नौकरी और नए विचारों के साथ जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिए.अतीत में जो भी कुछ परेशानियां आई थी. उनकी कड़वी यादें अपने साथ लेकर आगे ना चले.

स्वास्थ्य: परिवार के किसी बड़े बुजुर्ग की तबीयत काफी बिगड़ सकती हैं.उन्हें अस्पताल में भर्ती करने के नौबत आ जाएगी.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया गया पैसा,जो काफी लंबे समय से अटका हुआ था.अब उसके वापस मिलने की उम्मीद नजर आ रही है.इस पैसे का सही स्थान पर निवेश कर सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय के साथ अपने रिश्ते को समझने का प्रयास कर रहे हैं.बार-बार सामने वाले बदलता हुआ रवैया आपको दुविधा में डाल सकता है.

