scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 17 October 2025: गलत कार्यों से कमाया हुआ धन नुकसान देगा, सम्मान में कमी आएगी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 17 October 2025: गले में लगातार खराश और सूजन बढ़ती जा रही है जिसके कारण काफी दर्द का अनुभव कर रहे हैं . चिकित्सक आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं. 

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Chariot 
परिवार में किसी के विवाह को लेकर काफी चिंतित हो सकते हैं. सामने वाले की उम्र अधिक होने के कारण उचित विवाह प्रस्ताव मिलने में परेशानी आ रही है. जिसके चलते आपको बहुत कुछ सुनने को मिल सकता हैं. इस समय कार्य क्षेत्र से आपको किसी यात्रा पर जाना पड़ सकता है. हो सकता हैं, कि इस यात्रा के दौरान आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आएं. जो आपको आपकी इस परेशानी से बाहर निकलने में आपकी मदद करें. उसकी सहायता से एक अच्छा सा विवाह प्रस्ताव आपको मिल सकता है. जिससे आपकी समस्या सुलझ जाएगी. 

एक नए व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर रहे हैं. उससे पूर्व उस व्यवसाय से संबंधित जानकारी एकत्र करने के लिए आपको कुछ जगह का दौरा करना पड़ सकता है. यह आपके व्यवसाय को शुरू करने से पहले बनाई गई योजना का एक हिस्सा होगा. नई-नई जगह पर घूमने और उन जगहों से संबंधित कोई ना कोई यादगार चीज को अपने पास सहेज कर रखना. आपके लिए एक नए अवसर ला सकता हैं. इस विषय वस्तु से संबंधित किसी प्रतियोगिता में आपको प्रथम स्थान मिलने की संभावना बन रही है. 

स्वास्थ्य: गले में लगातार खराश और सूजन बढ़ती जा रही है जिसके कारण काफी दर्द का अनुभव कर रहे हैं . चिकित्सक आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा की सलाह दे सकते हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

उधार दिया हुआ पैसा वापस मिल सकता है, धन लाभ के योग हैं 
आमदनी और खर्चों का विवरण दूसरे को न दें, बजट बनाकर चलें 
पैसों का ज्यादा लेन-देन न करें, आर्थिक नुकसान हो सकता है 
वाणी पर संयम रखें, सेहत का विशेष ख्याल रखना होगा 
स्वास्थ्य के मामले में सजग रहें, किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज न करें 

आर्थिक स्थिति: गलत कार्यों से कमाया हुआ धन गलत चीजों में ही खर्च होता है. इस तरह कमाया गया धन आपकी प्रतिष्ठा को खराब कर सकता है. 

Advertisement

रिश्ते: नाना नानी के साथ किसी धार्मिक स्थल की यात्रा पर जा सकते हैं. इस समय आप दोनों के साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement