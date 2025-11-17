Kanya Tarot Rashifal 17 November 2025: कामकाज का तरीका बदलेंगे, बड़ों की सलाह लें

कन्या (Virgo):-

Cards:-Justice

काफी लंबे समय से किसी संपत्ति के विवाद के कारण न्यायालय के चक्कर लगाते आ रहे हैं.इस समय आप इस कानूनी प्रक्रिया से काफी थक चुके हैं.और बस निर्णय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जल्द ही निर्णय आपको प्राप्त हो सकता है.इस समय इस बात की सावधानी रखना भी आवश्यक है.कि सामने वाला पक्ष निर्णय को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास न करें.इससे आप इस कानूनी विवाद में हार जाएंगे.सामने वाले की गतिविधियों पर नजर रखने का प्रयास कर सकते हैं.

हालांकि आप जानते हैं कि आप आप सही हैं पर निर्णय आप पर निर्णय आपके ही पक्ष में होगा.इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. किसी भी तरह का पूर्वाग्रह अपने कार्य को लेकर ना रखें यदि आप अपनी कर शैली से संतुष्ट नहीं है तो उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं. कार्य को शुरू करने से पूर्व उसके नफा नुकसान की सूक्ष्मता से जांच परख कर लेना आपके कार्य की सफलता को बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहेगा.समय पर कार्य को समाप्त करने का प्रयास कीजिए.साथ हीअपना पूरा ध्यान इस समय आप अपने कार्य पर केंद्रित कीजिए.

स्वास्थ्य: कुछ समय से गले हो रही हैं.इस कारण कुछ भी खाने-पीने में दर्द में दर्द अनुभव होने लगा है ऐसी स्थिति में चिकित्सक आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा करने की सलाह दे सकते है.

आर्थिक स्थिति: किसी भी ऐसे दस्तावेज पर बिना पड़े हस्ताक्षर न करें.जो की संपत्ति या आर्थिक मामले से संबंधित हो.

रिश्ते: किसी एक गलती के कारण आप सामने वाले सकारात्मक प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते.उसे गलती को क्षमा करके अपना बड़प्पन दिखाएं.



