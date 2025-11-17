scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 17 November 2025: कामकाज का तरीका बदलेंगे, बड़ों की सलाह लें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 17 November 2025: इस समय इस बात की सावधानी रखना भी आवश्यक है.कि सामने वाला पक्ष निर्णय को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास न करें.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:-Justice
काफी लंबे समय से किसी संपत्ति के विवाद के कारण न्यायालय के चक्कर लगाते आ रहे हैं.इस समय आप इस कानूनी प्रक्रिया से काफी थक चुके हैं.और बस निर्णय के आने की प्रतीक्षा कर रहे हैं. जल्द ही निर्णय आपको प्राप्त हो सकता है.इस समय इस बात की सावधानी रखना भी आवश्यक है.कि सामने वाला पक्ष निर्णय को अपने अनुसार परिवर्तित करने का प्रयास न करें.इससे आप इस कानूनी विवाद में हार जाएंगे.सामने वाले की गतिविधियों पर नजर रखने का प्रयास कर सकते हैं.

हालांकि आप जानते हैं कि आप आप सही हैं पर निर्णय आप पर निर्णय आपके ही पक्ष में होगा.इस बात को लेकर थोड़े चिंतित हो सकते हैं. किसी भी तरह का पूर्वाग्रह अपने कार्य को लेकर ना रखें यदि आप अपनी कर शैली से संतुष्ट नहीं है तो उसमें कुछ आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं. कार्य को शुरू करने से पूर्व उसके नफा नुकसान की सूक्ष्मता से जांच परख कर लेना आपके कार्य की सफलता को बेहतर बनाने के लिए अच्छा रहेगा.समय पर कार्य को समाप्त करने का प्रयास कीजिए.साथ हीअपना पूरा ध्यान इस समय आप अपने कार्य पर केंद्रित कीजिए.

स्वास्थ्य: कुछ समय से गले हो रही हैं.इस कारण कुछ भी खाने-पीने में दर्द में दर्द अनुभव होने लगा है ऐसी स्थिति में चिकित्सक  आपको छोटी सी शल्य चिकित्सा करने की सलाह दे सकते है.

सम्बंधित ख़बरें

पुरानी यादें परेशान करेंगी, कठिन हालात का सामना करेंगे 
कानूनी पचड़े में पड़ सकते हैं, धैर्य से काम लेंगे 
धन खर्च होगा, बड़ा अवसर मिलेगा 
बदलाव महसूस करेंगे,कार्य शैली बेहतर होगी 
प्रेम सम्बन्ध गहराएंगे, धन निवेश करेंगे 
Advertisement

आर्थिक स्थिति: किसी भी ऐसे दस्तावेज पर बिना पड़े हस्ताक्षर न करें.जो की संपत्ति या आर्थिक मामले से संबंधित हो.

रिश्ते: किसी एक गलती के कारण आप सामने वाले सकारात्मक प्रयासों को नजरअंदाज नहीं कर सकते.उसे गलती को क्षमा करके अपना बड़प्पन दिखाएं.
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement