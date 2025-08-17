Kanya Tarot Rashifal 17 August 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है आर्थिक नुकसान, सोच समझकर करें कार्य

कन्या (Virgo):-

Cards:- The High Priestess

चंद्रमा के अस्थिर स्वभाव की तरह विचारों में भी अस्थिरता बनी हुई हैं. किसी भी निर्णय तक पहुंच ही नहीं पा रहे है. दिल और दिमाग में चल रही कश्मकश के कारण किसी भी फैसले पर अडिगता से टिक नहीं पा रहे हैं. मन के किसी कोने से दमित रचनात्मक क्षमता को व्यक्त करने की चेष्टा कर सकते हैं. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ अपनी मनो:स्थिति को साझा कर सकते हैं. ये समय चुप रहने की जगह स्वयं की भावनाओं को समझ कर उनकी अभिव्यक्ति का है. चुप रहना भविष्य में मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है. आत्म चिंतन करें और सभी स्थितियों को समझने का प्रयास करें. कार्य को शुरुआत बिना उसकी सभी परिस्थितियों के अवलोकन के ना करें. थोड़ा समय लग सकता है. पर बाद में किसी जोखिम का सामना करना व्यवसाय को आर्थिक नुकसान पहुंचा सकता है. दूसरों की बातों से अपने फैसलों को ना बदले. सभी की परिस्थितियां समान नहीं होती हैं.

स्वास्थ्य: सर्दी जुकाम काफी बढ़ चुका है. जिसके चलते सिरदर्द लगातार बना हुआ है. साइनस की आशंका हो सकती है.

आर्थिक स्थिति: उधार दिया पैसा वापस नहीं मिल पा रहा है. नौकरी में वेतन वृद्धि किसी कारणवश रोक दी गई है.

रिश्ते: लोगों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते पर शक न करें. अगर किसी बात पर दुविधा हो रही है. तो सामने वाले से पूछना बेहतर होगा.

---- समाप्त ----