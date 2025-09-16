Kanya Tarot Rashifal 16 September 2025: कन्या राशि वाले सकारात्मकता का करेंगे अनुभव, नई नौकरी की है संभावना

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ten of swords

इस समय आपको नकारात्मक और विपरीत परिस्थितियों से जूझना पड़ रहा हैं. आपको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा हैं. इस समय धैर्य और संयम के साथ कार्य लेना चाहिए. जल्द ही इस प्रतिकूल परिस्थिति से बाहर निकलने में सफल होंगे. और धीरे-धीरे आपके गहरे जख्म भी भरने लगेंगे. ऐसा महसूस करेंगे, जैसे पुराने की नष्ट होने के बाद नवीन का उदय होता है. जीवन पहले से अधिक सकारात्मक और ऊर्जा का अनुभव करेंगे. हालांकि बुरा वक्त गुजर चुका है. उसके बाद भी अतीत की यादें और स्वप्न आपको परेशान कर सकते हैं. इस स्थिति में खुद को व्यस्त रखना सबसे अच्छा इलाज साबित होगा. मिले हुए जख्मों ने आपको थोड़ा कठोर बना दिया है लेकिन धोखा देने वालों पर क्रोध आपकी पराजय को जीत में नहीं बदल सकते अतः उसे स्थिति से बाहर निकाल कर आगे बढ़े अपने व्यवहार में नम्रता और संयम का समावेश करें. वह लोग जो आपको टूटा हुआ देखना चाहते हैं. उनकी इस मंशा को पूरा न होने दे जीवन को पुनःआगे बढ़ाएं.

स्वास्थ्य: पीठ में भारी सामान उठाने के कारण दर्द हो सकता हैं. कोशिश करें कि इस समय थोड़ा आराम करें.

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति पहले से सामान्य बनी हुई है. नौकरी के अलावा किसी नए व्यवसाय को शुरू करने पर विचार कर सकते हैं.

रिश्ते: कुछ लोगों की इच्छा आपको आगे बढ़ाने के लिए हमेशा प्रेरणा देती आई हैं. सामने वाले इस बात से जल भुन जाते हैं.

