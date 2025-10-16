Kanya Tarot Rashifal 16 October 2025: नई नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, मनचाहा ट्रांसफर मिल सकता है

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Empress

आप जिस काम की शुरुआत कर रहे हैं या जो काम आप करना चाह रहे हैं. उसमें आपको अच्छी सफलता हासिल होना निश्चित है. इस समय आप अवसरों का उचित लाभ उठाकर अपनी कार्य क्षमता को बढ़ा सकते हैं. यदि काफी समय से आप संतान प्राप्ति की रख रहे हैं. तो आपको जल्द ही खुशखबरी मिलने की संभावना बनी हुई है. समय उत्तम है इस समय किया गया कोई भी कार्य आपको अच्छा प्रतिफल देगा. किसी कार्य को पूरा करने के लिए किसी नई राह को अपनाना और उस पर चलना जिसमें आपको काफी बाधाएं आ सकती हैं.

आगे चलकर वह आपके लिए लाभदायक साबित होगी. अभी के समय आप अपने कार्य को पूरा करने के लिए जितना भी ध्यान लगाएंगे. वह भविष्य के लिए उतना अच्छा निवेश साबित हो सकता है. कुछ अच्छे विवाह प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. नई नौकरी की प्राप्ति भी हो सकती हैं. यदि आप मनचाहे स्थान पर अपने स्थानांतरण की इच्छा रखते हैं. तो वह भी पूरी हो सकती है.

स्वास्थ्य: काफी समय से किसी बीमारी के कारण परेशान हो रहे थे. अब उस समस्या से निजात मिल सकती हैं.

आर्थिक स्थिति : परिवार की किसी बुजुर्ग महिला से कोई कीमती उपहार मिल सकता है.



रिश्ते: यदि किसी के विवाह के लिए लंबे समय से परेशानी बनी हुई है. तो जल्द ही कुछ अच्छे विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं.

---- समाप्त ----