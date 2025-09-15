Kanya Tarot Rashifal 15 September 2025: कन्या राशि वालों को हो सकता है धन लाभ, इन चीजों से करें परहेज

कन्या (Virgo)

Cards:-Knight of cups

कार्य क्षेत्र में आप अपने लक्ष्य को लेकर सफलतापूर्वक आगे बढ़ते जा रहे हैं. कुछ परेशानी यो का सामना बीच में करना पड़ सकता है. इन सबके बावजूद आप अपने कार्य के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित है. इस समय किसी नए व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर विचार कर सकते हैं. हो सकता हैं, कि इस योजना में आपको कुछ यात्राएं भी करनी पड़े. आने वाले समय में आप अचानक से किसी ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं. जिसके विचार और कार्य शैली आप ही के समान हो और आप उसके साथ एक अटूट मित्रता में बंध जाए. विवाह के लिए मनपसंद साथी मिल सकता है. यदि इस समय आप नौकरी में परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं. तो थोड़ा धैर्य रखिए. जल्द ही कोई अच्छा अवसर आपके सामने से आता हुआ नजर आएगा. किसी के सामने भी अपनी कमजोरी को प्रकट न होने दें. आपसे ईर्ष्या करने वाले या आपके विरोधी आपकी कमजोरी को भांपकर कर आपके लिए समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं.

स्वास्थ्य: अपने खानपान को नियमित करें. बहुत अधिक मीठा खाना आपके लिए हानिकारक साबित होगा. थोड़ा परहेज जरूरी है.

आर्थिक स्थिति: नई नौकरी अच्छी वेतन वृद्धि के साथ मिल सकती हैं. जिससे आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होती नजर आएगी.

रिश्ते: यदि किसी के साथ पूर्व में रिश्ते बिगड़ चुके हैं. और आपके प्रयास उसे रिश्ते को सुधारने के लिए असफल रहे हैं. तो उसे रिश्ते से दूर हो जाना बेहतर रहेगा.

