Kanya Tarot Rashifal 15 October 2025: लॉटरी लग सकती है, दिनचर्या में बदलाव लाएंगे

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 15 October 2025: पूर्व में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है.जो अनचाही थीं.अचानक से वह परिस्थितियों आपके जीवन में आ गई थी.उन यादों से दूर जाना अभी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है

कन्या (Virgo):-
Cards:-Eight of cups

इस समय आपके किसी रिश्ते का निर्णायक मोड़ आ सकता हैं.कुछ ऐसी परिस्थितियों उत्पन्न हो सकती हैं.जिसके चलते आपको इस बात का एहसास होगा.कि अब आप दोनों के रिश्ते में पहले जैसी गर्माहट नहीं रह गई है.यह रिश्ते प्रिय के साथ, पति पत्नी के बीच या फिर व्यावसायिक साझेदारी भी हो सकता हैं.इस स्थिति में सामने वाले के साथ नम्रता पूर्ण अलगाव आप दोनों के लिए बेहतर रहेगा.एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की जगह एक दूसरे के साथ शांति से अपने रिश्ते को समाप्त कर लेना एक समझदारी पूर्ण निर्णय हो सकता है.पूर्व में कुछ ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है.जो अनचाही थीं.अचानक से वह परिस्थितियों आपके जीवन में आ गई थी.उन परिस्थितियों से निर्मित कटु यादें आपको बार-बार परेशान करती आ रही है.

उन यादों से दूर जाना अभी आपके लिए संभव नहीं हो पा रहा है.इस समय आप सिर्फ अपने कार्य को पूर्ण करने पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करें.इस कार्य की सफलता न केवल आपके आत्मविश्वास को और बढ़ा देगी.साथ ही आपको अच्छा लाभ भी करावेगी.कार्य के पूर्ण होने के बाद आप किसी ऐसे आध्यात्मिक आश्रम में जाने की योजना बना रहे हैं.जहां कुछ समय आप शांतिपूर्ण ढंग से व्यतीत कर सके.और अपने अतीत की यादों से छुटकारा पाने का कोई बेहतर उपाय सोच सकें.

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव आपकी नियमित दिनचर्या खान-पान और नींद के तरीके में परिवर्तन ला सकता है.किसी भी कार्य को लेकर जरूर से ज्यादा मानसिक तनाव न करें.

आर्थिक स्थिति: अचानक से कहीं से लॉटरी या पुरस्कार स्वरूप एक बड़ी धनराशि मिल सकती है.इस धनराशि को सही जगह निवेश करने की योजना पर कार्य करेंगे.

रिश्ते: पति-पत्नी में बढ़ती हुई अनबन का फायदा कोई तीसरा व्यक्ति लगा सकता हैं.वह आप दोनों के बीच गलतफहमियों को और बढ़ाने की कोशिश कर सकता है.

