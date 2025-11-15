scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 15 November 2025: अस्थमा बढ़ सकता है, नए दोस्त बनेंगे

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 15 November 2025: यदि उससे कोई मदद ली जाए.तो वह कभी भी मदद के लिए इंकार नहीं करता है.हो सकता है,कि आप दोनों जल्द ही अच्छे मित्र बन जाए.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Five of wands
आपकी कार्यक्षेत्र के किसी सहयोगी का स्वभाव काफी गुस्सैल होने के कारण कोई भी उसके साथ बहस नहीं करना चाहता है. सामने वाला किसी भी बात को लेकर बड़ा विवाद खड़ा कर देता है. जिस कारण कार्य क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है.किसी कार्य के सिलसिले में आप उससे कुछ परामर्श ले सकते हैं. हो सकता है, कि आप यह महसूस करें.कि सामने वाला स्वभाव से इतना बुरा नहीं है. जितनी कि उसकी छवि कार्य क्षेत्र में बनी हुई है.यदि उससे कोई मदद ली जाए.तो वह कभी भी मदद के लिए इंकार नहीं करता है.हो सकता है,कि आप दोनों जल्द ही अच्छे मित्र बन जाए.

जीवन साथी का पड़ोस में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ बड़ा झगड़ा होने से दोनों परिवारों के बीच विवाद की स्थिति बन गई है. इस विवाद को यदि इसी समय बातचीत करके सुलझा लिया जाए तो बेहतर रहेगा.अन्यथा आगे चलकर विवाद न्यायालय तक जा सकता है.ऐसी संभावना बन रही है.स्थिति को इस समय बेहतर तरीके से संभाल जा सकता है. यदि स्थिति जरा भी बिगड़ती है. तो फिर यह अनियंत्रित हो जाएगी. हो सकता है, कि आपको किसी कार्य को करते वक्त इस बात का ध्यान रखना पड़े.कि उस कार्य के करने से किसी को बड़ा नुकसान ना हो जाए.

स्वास्थ्य: सांस लेने में दिक्कत होना शुरू हो सकती है.मौसम के बदलने से अस्थमा बढ़ सकता है.

आर्थिक स्थिति: किसी को दिया हुआ धन वह समय पर वापस करने की स्थिति में नहीं है. इस बात की जानकारी वह आपको दे सकता है. 

रिश्ते: यदि परिवार में किसी विवाद के बढ़ाने की स्थिति नजर आ रही है.तो कोशिश करें.कि उसे विवाद को समय रहते ही सुलझा लिया जाए

