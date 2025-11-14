Kanya Tarot Rashifal 14 November 2025: बड़ा फैसला ना लें, अतीत को भूलने की कोशिश करेंगे

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Fool

अपने कार्य क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन करने पर विचार कर सकते हैं.आपकी लोगों से हटकर बनी हुई सोच और कार्यों को करने की विभिन्न कर शैली कार्यक्षेत्र को जीवंत बना सकती है.जीवन में उन्मुक्तता और खुलापन आपको सबसे ज्यादा पसंद है.किसी भी व्यक्ति की टोका टाकी आपके मन को खराब कर सकती है.इस बचपन वाले व्यवहार के चलते आप कई बार लोगों से डांट खा सकते हैं.

आपसे किसी परियोजना में बार-बार एक ही तरीके से गलती होने से कार्य क्षेत्र में उच्च अधिकारियों ने आपको इस गलती को सुधारने का आखिरी मौका देने का फैसला कर सकते है. अपने व्यवहार से लापरवाही और जल्दबाजी को दूर करने का प्रयत्न करें.जीवन में धैर्य और संयम हर स्थिति में आपको सफलता की तरफ लेकर जाता है.इस बात को समझने का प्रयत्न करें. बार-बार यदि किसी गलती को को दोहराते हैं तो सामने वाला इस बात को समझ लेगा कि आप उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं. और हो सकता है,कि उसका व्यवहार आपके साथ कठोर हो जाए.

आर्थिक स्थिति: अपनी लापरवाही से अपनी आर्थिक स्थिति को नुकसान ना पहुंचाएं. बिना जान पहचाने किसी भी अपरिचित व्यक्ति की आर्थिक मदद ना करें.

रिश्ते: अतीत में जो भी बीत चुका है उसे भूल कर नए रिश्तों की शुरुआत करें. इससे आप जीवन में सुखद बदलावों को अनुभव करेंगे.

स्वास्थ्य: गले में खराश और सर्दी जुकाम के चलते आपको बोलने में काफी परेशानी अनुभव हो रही है.इस समय आपको पर्याप्त आराम करना चाहिए.

