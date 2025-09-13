Kanya Tarot Rashifal 13 September 2025: कन्या राशि वालों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी, व्यर्थ के खर्च से बचें

कन्या (Virgo)

Cards:- Eight of swords

किसी कार्य की असफलता आपको भयभीत कर सकती हैं. आप खुद को अपने विचारों में जकड़ा हुआ पा रहे हैं. ऐसा अनुभव कर सकते हैं, कि जैसे कोई आपके जीवन में नकारात्मकता फैला रहा हों. इस स्थिति में आपकी खुद की सोच नगण्य सी हो रही हैं. ये समय हिम्मत हारने की जगह आगे बढ़ने का हैं. अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं. कोई आपके विचारों को अपने अनुसार परिवर्तित करने की कोशिश कर सकता हैं. इस समय खुद को मनोबल को बढ़ाएं. सामने वाले को आपके विचारों और कार्यों पर हावी न होने दें. जल्द ही कुछ अच्छे अवसर आते नजर आएंगे. उनको प्राप्त करें. ये समय आपकी आलोचना और ईर्ष्या करने वाले लोगों को गलत साबित करने का ही. अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपने कार्यों को सफल बनाए. कई बार आपकी बातों से ज्यादा आपके कार्य लोगों की सोच को परिवर्तित करने में सक्षम होते है. किसी भी रिश्ते पर आंख मूंदकर विश्वास न करें. यदि कहीं कोई बात गलत लग रही है. तो उसका जवाब जरूर मांगें.

स्वास्थ्य: आंखों की शल्य चिकित्सा होने की संभावना चिकित्सक ने व्यक्त की हैं. इस बात से मन भयभीत हो सकता हैं.

आर्थिक स्थिति: जीवन में धन के महत्व को समझ रहे हैं. व्यर्थ धन को खर्च करने पर रोक लगा सकते हैं.

रिश्ते:प्रिय का शक करना आपके रिश्ते को खराब कर सकता हैं. प्रिय को समझाने की कोशिश कर सकते हैं.

