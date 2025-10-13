Kanya Tarot Rashifal 13 October 2025: धन निवेश कर सकते हैं, निर्णय में दृढ़ता लाइए

कन्या (Virgo):-

Cards:- Four of cups



इस समय किसी कार्य में अपेक्षित सफलता न मिलने के कारण आप उन सभी परिस्थितियों का आकलन कर सकते हैं.जिससे आप इस बात की जांच कर सके कि आपने गलती कहां की थी. आवश्यकता संभवत: इन कारणों को जानकर उसका निवारण करने की है. जल्द ही कोई कुछ बड़े अवसर कार्य क्षेत्र में आने की संभावना बनी रही हैं. अपनी कार्य शैली में थोड़ा सा परिवर्तन करके उन अवसरों में से सर्वश्रेष्ठ अवसर का चयन कर सकते हैं. इस समय आपकी मानसिक स्थिति में अजीब सी घुटन महसूस कर रहे हैं. आपको अपने आसपास के वातावरण से अब उबासी होने लगी है.खुद को अकेला महसूस कर सकते हैं. कई बार ऐसा प्रतीत होने लगा है कि जैसे जीवन में कोई खास उद्देश्य ही नहीं बचा है. और कार्यों से संबंधित निर्णय लेना संभव जान पड़ता हैं.

अपनी इस मानसिक स्थिति से बाहर निकालने के लिए कुछ समय किसी शांत स्थान पर व्यतीत करने की सलाह दी जाती है. साथ ही अपने निर्णय शक्ति को बढ़ाने की भी आवश्यकता पड़ सकती हैं. अतीत में हुए किसी धोखे की यादों से आप अभी तक बाहर नहीं आ पाए हैं.तो उससे उबरना आपके लिए अति आवश्यक है.अन्यथा आप आगे आने वाले अच्छे अवसरों से हाथ धो बैठेंगे.साथ ही आपकी अवसर को पहचानने की क्षमत भी जाती रहेगी.इस समय अपने विचारों में सकारात्मक लाने का प्रयास करें. जो बीत गया वह वापस नहीं आएगा. उन यादों से बाहर निकलें.और अपने वर्तमान और भविष्य को उज्जवल बनाने का प्रयास कीजिए.अपने निर्णय में दृढ़ता लाइए.

स्वास्थ्य: ज्यादा मीठा खाना आपके वजन को बढ़ा सकता है. इस समय मीठे पर नियंत्रण रखने की कोशिश करें.

आर्थिक स्थिति: अपने धन को सही जगह पर निवेशित करने पर विचार कर सकते हैं.आसान रूप से पैसा दुगना करने की किसी भी योजना की तरफ अपने कदम ना बढ़ाएं.

रिश्ते: कई बार लोगों के व्यवहार में काफी अंतर होता है.आप उनसे जिस तरह के व्यवहार की आशा करते हैं उनका व्यवहार उससे प्रतिकूल नजर आ सकता है.

