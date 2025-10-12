scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 12 October 2025: जोखिम भरे कार्यों में पैसा न लगाएं, सट्टेबाजी या शेयर मार्केट से दूर रहें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 12 October 2025: किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम भरे कार्यों में पैसा ना लगाएं. जैसे सट्टा बाजी या शेयर मार्केट. आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Emperor 
अब समय आ गया है. कि आप अपनी शक्ति और काबिलियत को दूसरे के सामने लाएं. जो लोग अभी तक आपको कमजोर और डरपोक मानते आए हैं. यह वक्त उन्हें इस बात का एहसास दिलाने का है. कि उनकी सोच गलत हैं. इस समय जो भी कोई मार्ग में अवरोध बनाकर उपस्थित होगा उसकी पराजय निश्चित है. आपके किए गए सभी कार्यों का पारितोषिक आपको अवश्य प्राप्त होगा. आप पूरी क्षमता से काम में लग रहे. आपके उच्च अधिकारी आपके काम को सही तरीके से परख रहे हैं.

साथ ही आपके उच्च मनोबल उन्हें आपके प्रति अच्छा संदेश दे सकता है. आर्थिक क्षेत्र में आपको अनुशासन और तर्क की आवश्यकता है. अन्यथा असुरक्षित निवेश आपको पीड़ा दे सकता हैं. यदि आपको सरकारी सहायता की आवश्यकता पड़ रही है. तो सत्ता में पदासीन कोई व्यक्ति आपकी मदद कर सकता हैं. आपकी मदद किसी भी रूप में हो सकती है. आपको सफलता तभी प्राप्त होगी. जब आप किसी काम को करने की पहल करें और उसकी जिम्मेवारी अपने कंधों पर लें. 

स्वास्थ्य: पिता के स्वास्थ्य को लेकर परेशान हो सकते हैं. किसी अच्छे चिकित्सक से परामर्श करेंगे. 

आर्थिक स्थिति: किसी भी तरह के आर्थिक जोखिम भरे कार्यों में पैसा ना लगाएं. जैसे सट्टा बाजी या शेयर मार्केट. आर्थिक नुकसान हो सकता है. 

रिश्ते: आपके प्रिय की उम्र आपसे अधिक हो सकती हैं . इस बात को लेकर परिजन आप दोनों की विवाह की अनुमति देने में संकोच कर सकते हैं. 

