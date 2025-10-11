scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 11 October 2025: लेनदेन न करें, रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 11 October 2025: अब आपको सामने वाले पर उतना विश्वास नहीं रहेगा. हो सकता हैं, कि अपने इस कृत्य से जीवनसाथी शर्मिंदगी महसूस करें और आपसे क्षमा मांगे.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या (Virgo):-
Cards:- The Hanged Man 


जीवनसाथी एक बड़ी मुसीबत में फंस सकता हैं. अतीत के किसी रिश्ते के चलते सामने वाला अब धोखाधड़ी पर उतर आया हैं. वो ब्लैकमेल करने लगा हैं. इस स्थिति में जीवनसाथी आपको सच बता सकता हैं. इस बात को जानकर आपको मानसिक आघात लग सकता हैं. इस समय की परिस्थितियों को देखते हुए आप अपने जीवनसाथी की हर संभव मदद करेंगे. हालांकि अब आपको सामने वाले पर उतना विश्वास नहीं रहेगा. ये बात आप समझ चुके हैं. हो सकता हैं, कि अपने इस कृत्य से जीवनसाथी शर्मिंदगी महसूस करें और आपसे क्षमा मांगे.

इस समय आपके विचारों में काफी उद्गीनता बनी हुई हैं. किसी भी तरह के निर्णय को लेने में परेशानी महसूस कर सकते हैं. ये समय परिवर्तन का हैं. इस समय लिए गए किसी भी तरह के निर्णयों को बाद में आप नियंत्रित नहीं कर पाएंगे. इसलिए अच्छे से सोच समझकर निर्णय लें. समय में होने वाला परिवर्तन आपको धैर्य और संयम रखने की सलाह दे रहा हैं साथ ही अपने मनोबल को मजबूत बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दे सकता हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

नौकरी खतरे में आ सकती है, रिश्ते मधुर रहेंगे 
लॉटरी लग सकती है, नई योजना पर काम करेंगे  
मानसिक तनाव बढ़ सकता है, थोड़ा धैर्य रखें 
खर्च बढ़ सकता है, रिश्तों में सुधार होगा 
स्थान परिवर्तन कर सकते हैं, अध्यात्म से जुड़ेंगे 
Advertisement

स्वास्थ्य: कुछ समय से जननांगों में संक्रमण के चलते काफी परेशानी बनी हुई थी. सही उपचार से अब थोड़ी राहत मिलती नज़र आ रही हैं. 

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ लेनदेन न करें. हो सकता हैं, कि दिया हुआ पैसा वापस न मिले. 

रिश्ते: रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखें,खासकर प्रिय ओर जीवनसाथी के साथ.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement