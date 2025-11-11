Kanya Tarot Rashifal 11 November 2025: जल्दबाजी में कार्य करते वक्त चोट लग सकती है, थोड़ा सावधानी रहें

कन्या (Virgo):-

Cards:- Two of cups

दूसरों की भावनाओं का सम्मान करें. यदि आप इस बात की अपेक्षा करते हैं. कि सामने वाला आपकी बात को समझें और उन्हें माने. तो आपको भी उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना चाहिए. यदि आप उचित जीवनसाथी की तलाश कर रहे हैं. तो निश्चय ही आपको इस समय सफलता प्राप्त हो सकती है. व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए साझेदार की तलाश पूर्ण हो सकती है. जिसके साथ मिलकर आप व्यवसाय में उन्नति के अवसर प्राप्त करेंगे.

और पढ़ें

यदि किसी के साथ शत्रुता है तो उसे शत्रुता को मित्रता में बदलने के लिए उचित समय है. अतीत से आया कोई व्यक्ति आपसे पुनः अपने रिश्ते को एक मौका देने का बात कर सकता हैं. इस समय आप उसेव्यक्ति की बात पर विश्वास नहीं कर रहे हैं. जिसके चलते आप सामने वाले से कुछ समय सोच विचार करने के लिए मांग सकते हैं. और साथ ही उससे यह भी कह सकते हैं. कि यदि आप इस रिश्ते को स्वीकार नहीं करते हैं. तो वह आगे आपको किसी भी तरह से परेशान ना करें.

स्वास्थ्य: जल्दबाजी से कार्य करते समय चोट लग सकती हैं. थोड़ा सावधानी रखने की कोशिश करें.

आर्थिक स्थिति:एक अच्छी धन निवेश की योजना पर विचार कर रहे हैं. इसमें कम राशि पर अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सकता हैं.

Advertisement

रिश्ते: जीवनसाथी के साथ किसी नई जगह पर जीवन की पुनः शुरुआत कर सकते हैं.

---- समाप्त ----