scorecardresearch
 

Feedback

Kanya Tarot Rashifal 10 October 2025: कन्या राशि वालों को कठिनाइयों का करना पड़ सकता है सामना, धन की होगी प्राप्ति

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 10 October 2025: किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नई चीजें सीखनी पड़े. तो धैर्य और संयम के साथ सीखिए. जल्दबाजी न करें. ये संभव हैं, कि आपकी रुचि गैर परंपरागत कार्यों को करने में हो.

Advertisement
X
virgo horoscope
virgo horoscope

कन्या(Virgo):-
Cards:- Eight of pentacles 

आप जिस व्यवसाय की शुरुआत कर रहे हैं. उसके बाद में अभी आपको कोई खास जानकारियां प्राप्त नहीं है.  इसके चलते व्यवसाय को शुरू करने से पूर्व ही कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हैं. आपके चारों ओर क्या हो रहा हैं. इस बात से सजग रहें. साथ ही इसके कारण विचलित न हो. आपके कार्य की सफलता लोगों को आपको देखने का नजरिया बदल देगी. किसी के सामने अपनी काबिलियत या ऐश्वर्य का दिखावा न करें. आप में असीम संभावनाएं छिपी हुई है. आवश्यकता सिर्फ उन्हें खोजने, जानने और नई चीजों को सीखने की हैं. जो चीजें छिपी हुई हैं. उन्हें बाहर लाएं. किसी बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए कुछ नई चीजें सीखनी पड़े. तो धैर्य और संयम के साथ सीखिए. जल्दबाजी न करें. ये संभव हैं, कि आपकी रुचि गैर परंपरागत कार्यों को करने में हो. इस समय गंभीरता से सोचे कि आप किस कार्य को करना चाहते हैं.  और फिर उसी दिशा में अपने कदम आगे बढ़ाएं. स्वभाव की गंभीरता उन लोगों से दूर रखेगी. जो आपके कार्यों या रुचि को बेकार मानते हैं. 

Advertisement

स्वास्थ्य: कार्य की अधिकता के चलते अनिद्रा की स्थिति बन रही हैं. तो अपनी दिनचर्या को नियमित करें. 

सम्बंधित ख़बरें

सिंह राशि वालों को मिलेगा अपनों का साथ, कार्यक्षेत्र में रहेंगे सहयोगी 
कर्क राशि वालों का समाप्त हो सकता है विवाद, सेहत का रखें ख्याल 
मिथुन राशि वालों के लिए आर्थिक रूप से यह समय रहेगा अच्छा, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 
वृषभ वाले धैर्य और संयम रखें, जानें कैसा रहेगा आज का दिन 
मेष वालों को वेतन में मिलेगी वृद्धि, जानें कैसा जाएगा आज का दिन 

आर्थिक स्थिति: किसी बड़े उद्देश्य के लिए किसी से धन की प्राप्ति हो सकती है. इस धन को देखकर अपनी नीयत खराब न करें. 

रिश्ते: पैसों के कारण बने रिश्ते आर्थिक संकट में दूर हो जाते है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement