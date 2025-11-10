Kanya Tarot Rashifal 10 November 2025: पैसों का निवेश सोच-समझकर करें, व्यवसाय शुरू कर सकते हैं

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Hanged Man

इस समय आपको अपने कार्यों और स्वयं का आत्मलोकन करने की आवश्यकता हो सकती हैं. इस समय आप अपने जीवन में बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं.ऐसी स्थिति में आपको अपनी सभी पुरानी बातों और गलतियां की समीक्षा करना पड़ सकती हैं.यह भी हो सकता हैं,कि कुछ उथल-पुथल इस समय आपके जीवन में चल रही हो. और आप शायद कुछ परिवर्तन महसूस करने लगे हैं. यह परिवर्तन शायद अभी आपके नियंत्रण में न रहे.

और पढ़ें

ऐसी स्थिति में स्वयं को संतुलित बनाने का प्रयास कर सकते हैं. किसी बड़ी परियोजना की जिम्मेदारी जल्द ही आपको मिलने वाली है. इस बात की आपको आशंका हो सकती हैं. किसी व्यवसाय को शुरू करने की योजना पर कार्य कर रहे हैं. तो योजना को कार्यान्वित करने से पूर्व आपको सभी जरूरी सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ सकती है. परिवार के साथ किसी नए संपत्ति को खरीदने की योजना बना रहे हैं हो सकता है यह संपत्ति थोड़ी महंगी होने के कारण इसको लेने में अभी आप सक्षम ना हो.

स्वास्थ्य: बार-बार पैर मुड़ने के कारण अब उस पैर में काफी दर्द होना शुरू हो सकता हैं. किसी अच्छे हड्डी विशेषज्ञ से मिलकर सही परामर्श लें.

आर्थिक स्थिति: पैसे के निवेश को लेकर योजना के पूर्ण जानकारी ले लेना बेहतर रहेगा.

Advertisement

रिश्ते: अपनी मौसी के साथ अपने बिगड़ते रिश्तों को सुधारने का एक अंतिम प्रयास कर सकते हैं. इस समय सामने वाला आपके किसी भी प्रयास को सकारात्मक रूप से नहीं ले रहा है.

---- समाप्त ----