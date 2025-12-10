Kanya Tarot Rashifal 10 December 2025: भाग्य के भरोसे न रहें, कार्यों में दूसरों पर निर्भर रहने से बचें

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Fool

किसी naye व्यक्ति से मुलाकात उसकी तरफ आकर्षित कर सकती है. उसका जोशीला और ऊर्जावान व्यक्तित्व प्रभावित करेगा. हो सकता है, कि उसका जल्दबाज़ स्वभाव और बचपना आपको थोड़ा परेशान कर सकता हैं. किंतु किसी भी कार्य करने की उसकी अलग सोच और विचारों में नवीनता प्रभावित कर सकती है. सामने वाले की कार्यशैली अन्य लोगों से भिन्न होने के कारण उसके साथ सामंजस्य बैठाने में थोड़ा समय लग सकता है.

जल्द ही कुछ अच्छे अवसर कार्य क्षेत्र में आते हुए नजर आ रहे हैं. जिन्हें प्राप्त करने के लिए काफी प्रयास करने पड़ेंगे. इन अवसरों को प्राप्त करने के लिए सहयोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा हो सकती हैं. अपनी सकारात्मक सोच और कार्य शैली में बदलाव लाकर सर्वश्रेष्ठ अवसर का सफलतापूर्वक चयन कर सकते हैं. भाग्य के भरोसे न रहे. कार्यों को लेकर दूसरों पर निर्भर न रहे. किसी बड़े कार्यों को लेकर उत्साहित हो सकते हैं.

स्वास्थ्य:बढ़ते वजन पर काबू करने का प्रयास कर रहे हैं. खान-पान में स्वाद की जगह पौष्टिकता की तरफ बढ़ सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: किसी के साथ लेनदेन करते समय लिखा पढ़ी अवश्य करें. विश्वास में किया गया लेनदेन कई बार नुकसान पहुंचा सकता है.

रिश्ते: प्रिय के साथ कुछ समय व्यतीत करने की इच्छा व्यक्त कर सकते हैं. सामने वाले की व्यस्तता इस समय काफी अधिक होने से वह सहमत नहीं होगा.

