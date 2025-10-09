Kanya Tarot Rashifal 9 October 2025: नुकीले औजार के प्रयोग में सावधानी बरतें, चोट-दुर्घटना की संभावना है

कन्या (Virgo):-

Cards:- Ten of swords

इस समय जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं. वह स्थिति जल्द ही परिवर्तित होती नजर आ सकती हैं. यह समय किसी एक जीवन चक्र की समाप्ति और दूसरे चक्र की शुरुआत होने का संदेश लेकर आया है. आपके किसी करीबी व्यक्ति ने आपको इस तरह ठगा हैं. कि आप सामने वाले को उस स्थिति के बारे में बता भी नहीं सकते . इस धोखे का निशान एक लंबे समय तक आपकी यादों और आपके दिल में बना रहेगा. सामने वाले ने आपकी अच्छाई और ईमानदारी को ढाल बनकर आपके ऊपर प्रहार किया है.

किसी कार्य को अनैतिक तरीके से पूरा करके उस कार्य का पूरा इल्ज़ाम आपके ऊपर लगा सकता है. जिसके चलते उच्च अधिकारी आपका स्थानांतरण किसी ऐसे विभाग में कर सकते हैं. जो कि आपकी योग्यता के अनुरूप ही नहीं हो. ऐसी स्थिति में आप धैर्य और संयम के साथ इस स्थानांतरण को स्वीकार कर सकते हैं. आप जानते हैं, कि अभी आपकी कोई भी प्रतिक्रिया सामने वाले की बातों को सच बना देगी.

स्वास्थ्य: किसी नुकीले औजार या चाकू जैसी किसी वस्तु से काफी चोट लगने की संभावना बनी हुई है. हो सकता है यह चोट आपको स्वयं ना लगे.

आर्थिक स्थिति: किसी भी तरह के पैसों का लेनदेन बिना लिखापढ़ी के ना करें ल. चाहे उधार लेने वाला आपका कितना भी करीबी क्यों ना हों.

रिश्ते: यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ रिश्ते में बंधे हुए हैं. जो आपकी परवाह बहुत अधिक करता हैं. तो आपको खुद को खुशकिस्मत मानना चाहिए.

