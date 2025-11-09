scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 9 November 2025: धन निवेश कर सकते हैं,संयम बनाए रखें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 9 November 2025: कुछ कार्य जो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. पर आप अभी तक इसलिए रूके हैं .ताकि सही समय आने पर आप अपने उद्देश्य की तरफ चलांग लगा दें.

कन्या (Virgo):-
Cards:- Knight of pentacles 
इस समय आप अपने कार्य में जल्दबाजी न करके आसपास की परिस्थितियों का अवलोकन करने को ज्यादा जरूरी समझ रहे हैं. इसके चलते आप कुछ लोगों से मिल सकते हैं. इस समय आप जीवन के उस पड़ाव पर खड़े हैं .जहां से आपको दो रास्ते समझ आ रहे हैं.इस दुविधा को दूर करने के लिए आपको अपने विचारों में दृढ़ता लाने का प्रयास करना पड़ेगा. कुछ कार्य जो शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं. पर आप अभी तक इसलिए रूके हैं .ताकि सही समय आने पर आप अपने उद्देश्य की तरफ चलांग लगा दें.

किसी भी तरह का जोखिम उठाना आपको ज्यादा पसंद नहीं है.इसलिए आप जोखिम भरे कार्यों से हमेशा कतराते आए हैं .नए विचारों पर शक्ति लगाने की जगह आप पुराने कार्य या विचारों को ही आगे बेहतर समझते हैं. आपको ज्यादा मुनाफा प्राप्त नहीं हो रहा है.इस बात से आपको निराशा हो सकती हैं.धैर्य और  संयम बनाए रखें. जल्द ही आपके कार्यों में तेजी आई नजर आएगी और साथ ही आपका रुका हुआ धन आपको वापस मिल जाएगा.

स्वास्थ्य: ज्यादा मीठा और ज्यादा नमक दोनों का अत्यधिक खान-पान आपकी तबीयत के लिए सही नहीं है

आर्थिक स्थिति: किसी धन निवेश का अच्छा प्रतिफल मिल सकता हैं.

रिश्ते: लोगों के बीच रहले हुए खुद को अकेला महसूस करेंगे.

---- समाप्त ----
TOPICS:

लेटेस्ट

