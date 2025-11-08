Kanya Tarot Rashifal 8 November 2025: कन्या राशि वाले गलत आदतों से रहें दूर, न उड़ाए किसी का मजाक

कन्या (Virgo):-

Cards:- Two of swords

इस समय आप अपने निर्णय को दूसरे के सोच के आधार पर ले सकते हैं. सामने वाले की बातों को सच मानकर आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ सहयोगियों के खिलाफ कुछ गलत बातें फैला सकते हैं. ऐसी स्थिति में वह सहयोगी आपके उच्च अधिकारी के समक्ष ले जाने का प्रयास कर सकते हैं. आपको इस बात का डर हैं,कि यदि आपकी बात आपके अधिकारियों तक जाती है. तो आपके पास इस बात का कोई प्रमाण नहीं है. कि जो बात अपने सबसे कहीं है ,वह सच है. अपने आंखों पर बंधी हुई पट्टी को खोलकर सच देखने का प्रयास करें. यदि आप किसी भी निर्णय तक पहुंच नहीं पा रहे हैं. तो आप अपने अंतर्मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें. परेशानियों में आपके अंतर्मन की आवाज आपसे उन परेशानियों के समाधान से संबंधित संकेत देती है. इन संकेतों को समझ कर हम अपने कार्यों को आसानी से पूरा कर सकते हैं. इस बात का भी ध्यान रखें. कि आप किसी के बारे में कोई ऐसी बात ना कहें या करें. जो की सच ना हो और उस बात से उस व्यक्ति का उपहास उड़े.

स्वास्थ्य: बुरे व्यसनों से दूर रहने का प्रयास करें . यदि एक बार आप बुरे व्यसनों की आदत डाल लेंगे. तो उससे दूर रहना आपके लिए काफी मुश्किल होगा.

आर्थिक स्थिति: किसी भी ऐसे कागजात ,जो आपकी आर्थिक स्थिति से संबंधित हों. उन पर बिना पढ़े हस्ताक्षर न करें.

रिश्ते: परिवार के बड़े बुजुर्ग की सहमति से आपके विवाह के लिए मनचाहा जीवनसाथी ढूंढने का कार्य शुरू हो सकता है.

---- समाप्त ----