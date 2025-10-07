scorecardresearch
 

Kanya Tarot Rashifal 7 October 2025: सेहत परेशान कर सकती है, आर्थिक स्थिति ठीक होगी

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 7 October 2025: अब उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है.  अचानक से आए ये सब बदलाव आपको काफी अचंभित कर देंगे.

कन्या (Virgo):-

Cards:- The Magician

ऐसा महसूस कर सकते हैं,कि जीवन में चमत्कार हो रहे है.  आपके सारे रुके हुए कार्य धीरे-धीरे पूरे होते नजर आएंगे.  अभी तक जिन भी परिस्थितियों में खुद को अटका हुआ महसूस कर रहे थे.  अब उन सभी परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता आपको मिल सकता है.  अचानक से आए ये सब बदलाव आपको काफी अचंभित कर देंगे. जल्द ही आपको कार्य क्षेत्र में पदोन्नति के साथ किसी बड़े पद पर नियुक्ति की सूचना मिल सकती हैं ,और साथ ही वेतन वृद्धि भी हो सकती है.

यह सब आपकी मेहनत और ईमानदारी का प्रतिफल है. जो आपको मिल रहा है. आपके उच्च अधिकारी आपकी कार्यशाली और योग्यता से काफी प्रभावित नजर आएंगे.  इन सब अच्छी स्थितियों के बावजूद कुछ लोगों की ईर्ष्या आपके कार्यों में रुकावट डाल सकती हैं अपने आसपास के वातावरण से सजग रहे.  लोगों के साथ जरूरत से ज्यादा निजी बातों का आदान-प्रदान करना आपके लिए निकट भविष्य में भारी पड़ सकता हैं.  इस बात को समझने का प्रयास करें. हो सकता हैं, कि कोई व्यक्ति ईर्ष्यावश आपके बारे में कोई गलत बात कार्य क्षेत्र में फैला दें.  जिससे आपकी प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता हैं. 

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर सजग रहे.  यदि बार-बार कोई स्वास्थ्य समस्या बनी हुई हैं. तो समस्या से बाहर निकलने के लिए सही उपचार कीजिए. 

आर्थिक स्थिति: आर्थिक स्थिति में पहले से बेहतर उछल सकता हैं. अपने परिजनों के साथ किसी नई संपत्ति को खरीदने पर विचार विमर्श कर सकते हैं. 

रिश्ते: पूर्व में कभी किसी के साथ किया गया बुरा व्यवहार जल्द ही आपके सामने आ सकता है.  आपके कार्य क्षेत्र में आने वाला व्यक्ति वही होगा.

