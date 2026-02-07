scorecardresearch
 
Kanya Tarot Rashifal 7 February 2026: सट्टे में पैसा न लगाएं, पैसों का लेनदेन न करें

Aaj ka Kanya (Virgo) Tarot Card Horoscope, 7 February 2026: किसी कार्य की विफलता को लेकर मन छोटा न करें.इस समय कहीं भी सट्टे में पैसा न लगाएं. जरा से भी गलती  अच्छा खासा नुकसान करा सकती हैं.

virgo horoscope
कन्या (Virgo):-
Cards:- Two of Pentacles 
जीवन में कुछ बड़ा कार्य करने की सोच नए रास्ते दिखा सकती हैं. अपने मित्रों के साथ किसी नए व्यवसाय को करने की योजना बना सकते हैं.ये व्यवसाय किसी पुराने व्यवसाय का नवीनीकरण हो सकता है.संभव हैं, कि शुरू में व्यवसाय को सोच के अनुसार आगे ले जाना दुविधा में डाल रहा हो.पर धीरे धीरे इस दुविधा से स्वयं बाहर आते नजर आएंगे.किसी कार्य की विफलता को लेकर मन छोटा न करें.इस समय कहीं भी सट्टे में पैसा न लगाएं. जरा से भी गलती  अच्छा खासा नुकसान करा सकती हैं.

यदि किसी नए कार्य की जानकारी  ज्यादा नहीं हैं.तो पहले उससे संबंधित जानकारी एकत्र करें.कार्य क्षेत्र में आया नए अधिकारी काफी सख्त स्वभाव का हो सकता है.वो आते ही कुछ लोगों को नौकरी से बाहर करने का मन बना सकता हैं.इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित हो सकते हैं.कुछ परिवर्तन जल्द ही जीवन में आते नजर आएंगे.ये परिवर्तन नकारात्मक या सकारात्मक कैसे भी हो सकते हैं.

स्वास्थ्य: किसी मित्र की लापरवाही से चोट लग सकती है.जिसमें  काफी दर्द हो सकता हैं.समय पर सही चिकित्सा प्राप्त करने का प्रयास करें.

आर्थिक स्थिति: पैसों का लेनदेन न करें.हो सकता हैं, कि सामने वाला राशि वापस ही न दें.

रिश्ते: प्रिय के परिजनों को विवाह के लिए मानना काफी मुश्किल लग रहा हैं.सामने वाले आपकी वर्तमान स्थिति से ज्यादा खुश नहीं हैं.

---- समाप्त ----
