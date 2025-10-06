Kanya Tarot Rashifal 6 October 2025: पैरों में मोच आ सकती हैं, वेतन वृद्धि होगी

कन्या (Virgo):-

Cards:- Four of cups

जीवन में आशा एवं निराशा अथवा भय अंतर्संबंधित हैं. तथा अक्सर यह अनुभव में आता है. कि जिन बातों के लिए हम आशावान हैं. वही हमें निराशा और भय की स्थिति में ला देता हैं. कार्य क्षेत्र में योग्यता और काबिलियत के आधार पर लोगों का चयन किया जाना आपको परेशानी में डाल रहा है. आपका समय पर सही निर्णय न ले पाना अक्सर कार्य की सफलता को कम कर देता है. इस बात के लिए कई बार आपके उच्च अधिकारियों ने आपको समझाया भी हैं. किंतु आपने उनकी बातों को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है.

अचानक से कार्य क्षेत्र में हुए इस बदलाव को लेकर आप काफी चिंतित हो सकते हैं. आप इस बात को लेकर संशय में हैं ,कि शायद आपको नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाए अथवा आपको स्थानांतरित कर किसी अन्य विभाग में भेज दिया जाए. दोनों ही स्थितियां आपको परेशानी में डाल देंगी. इस समय अपना मन केंद्रित करें और अपनी पिछली उपलब्धियों को देखें. हताशा से उबरने के लिए यह सभी उपाय आवश्यक है. यदि आप अभी इस समस्या से बाहर आ गए तो आगे की राह आसान हो सकती हैं.

स्वास्थ्य: कहीं ऊंचाई पर चढ़ते समय पैरों में आई मोच काफी लंबे समय से दर्द दे रही है. कुछ घरेलू उपाय कर इस दर्द को कम करने के प्रयास कर सकते हैं.

आर्थिक स्थिति: कार्य क्षेत्र में कुछ समय से वेतन वृद्धि न होने के कारण आर्थिक स्थिति थोड़ी सी बिगड़ सकती है. आमदनी से अधिक किए गए खर्च आपको परेशानी में डाल सकते हैं.

रिश्ते: प्रिय आपके समक्ष विवाह का प्रस्ताव रख सकता है. इस प्रस्ताव को स्वीकार करने का निर्णय शीघ्र लेने का प्रयास करें.

---- समाप्त ----